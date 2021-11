Tigre adulto y de gran tamaño, suelto en Tapalpa, Jalisco

Un tigre de Bengala que escapó la tarde del domingo de una finca en Tapalpa, fue captado por varios paseantes de la zona a un costado de la carretera que va de Atemajac a este Pueblo Mágico de Jalisco.

A través de redes sociales varios usuarios documentaron la presencia del felino en una zona poblada del municipio, por lo que se alertó a las autoridades estatales.

En sus reportes, algunos de los usuarios aseguraron que el tigre se mostraba agresivo, emitiendo pequeños rugidos y mostrando los colmillos.

Franky Álvarez Maxemin, administrador de la página de Facebook Turismo Rural de Jalisco, relató su encuentro con el Tigre al transitar por la concurrida carretera debido al fin de semana largo:

"El gran felino en algún momento del pánico de los observadores se cruzó el lienzo y caminó pero nunca me imaginé que venía conmigo, mientras más se acercaba más fluía la adrenalina hasta el punto que se acercó demasiado y brinqué de donde estaba para subirme a mi moto. Cuando iba a arrancar alguien me gritaba para decirme que había tirado mi celular en la carretera, me tuve que bajar a recogerlo y perdí por unos segundos de vista al animal, cuando me volví a subir a la moto el tigre estaba demasiado cerca viéndome fijamente, razón que me hizo arrancar y ver cómo el animal corre paralelo a la cerca perturbado por el ruido de mi moto o color de mi chamarra viéndome como su presa".

Se reportó que la noche del domingo el animal fue capturado y que no es la primera vez que escapa de sus dueños, que no fueron identificados.