Tilcajete, el pueblo de Oaxaca que conquistó en los premios Oscar

OAXACA, Oax., marzo 25 (EL UNIVERSAL).- Fue en año de 2017 cuando los pobladores de San Martín Tilcajete, Oaxaca, fueron sorprendidos con el estreno de la película animada de Disney Pixar "Coco", al darse cuenta que su escenografía y algunos de sus personajes estaban inspirados en esta comunidad, cuna de los alebrijes e incluso ganó dos premios Oscar.

San Martín Tilcajete es una localidad perteneciente al distrito de Ocotlán, en la región de los Valles Centrales, que se encuentra a unos 40 minutos de la capital de Oaxaca y es mundialmente conocida por los fantásticos alebrijes que nacen en los distintos talleres que alberga la localidad.

No obstante, sus pobladores y artesanos nunca se imaginaron que todo este entorno serviría de inspiración para la creación de una película que ganó dos premios Oscar: a Mejor Película Animada y a Mejor Canción Original con el tema "Recuérdame".

Este filme, dirigido por Lee Edward Unkrich y Adrián Molina, se trató de una "carta de amor para México", como lo describieron sus propios creadores, ya que quisieron poner en alto la tradición del Día de Muertos y el valor sentimental que las familias mexicanas le dan a estas fechas.

"Coco" cuenta la historia de un niño de nombre Miguel que viaja al inframundo y se encuentra con sus seres queridos y otras almas que ya han dejado el plano terrenal.

Durante el desarrollo, la historia brinda un homenaje a la celebración mexicana del Día de Muertos, con sus colores, tradiciones, música y hasta la gastronomía que no puede faltar en las ofrendas o altares familiares dedicados a los seres queridos que ya fallecieron.

EL UNIVERSAL entrevistó en su momento a doña Estela Fabián, cuyo semblante fue inspiración para los creadores de la película para darle vida al personaje de Elena Rivera, la abuelita de Miguel, el niño protagonista.

La mujer es la cocinera en un taller de alebrijes y tiene varios nietos, uno de ellos de nombre Miguel. En entrevista, contó que los creadores visitaron el poblado por cuatro años, siempre en el marco de la celebración del Día de Muertos o Todos Santos, como es conocida la tradición en Oaxaca.

No obstante, la visita de los creadores en el taller de alebrijes no causó extrañeza en ellos, ya que este pueblo constantemente es visitado por extranjeros de distintas partes del mundo que buscan adquirir estos seres fantásticos, artesanías representativas de esta comunidad.

Estela contó que los creadores se fijaron mucho en su forma de ser y en cómo actuaba, pero nunca le tomaron una foto y tampoco recibió alguna gratificación. No obstante, dice sentirse muy orgullosa de ver su imagen proyectada en un personaje y sobretodo de ver aspectos de San Martín Tilcajete en la película.

Los colores de sus calles y los alebrijes que nacen en los talleres de esta comunidad también fueron aspectos fundamentales del filme, ya que algunos de los alebrijes son parte de las aventuras de Miguel en el inframundo mostrando a resplandor toda su magia.

Cabe destacar que "Coco" no sólo triunfó en los premios Oscar 2018, ya que recibió otros importantes galardones:

El premio New York Film Critics Circle a la "Mejor película de animación".

El Globo de Oro a la "Mejor película animada".

El premio Critics' Choice Movie Award a la "Mejor película animada".

Un premio BAFTA a la "Mejor película de animación".

Estoy en el poblado de San Martín Tilcajete, Oaxaca, destino enmarcado por artesanías, en los talleres de alebrijes de los artesanos Alejandro, Gabriela y Araceli Fabián, admirando la belleza de su trabajo que da vida a nuestra cultura mexicana. pic.twitter.com/H9txGeiI9Y — Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) February 13, 2021