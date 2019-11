Tips para no vaciar la cartera en El Buen Fin 2019

Por novena ocasión, los mexicanos tendrán la oportunidad de aprovechar las ofertas y descuentos que tiene El Buen Fin para conseguir lo que necesitan al mejor precio antes de las festividades decembrinas.

Los comercios en todo el país se preparan para ofrecer productos y servicios a precios accesibles durante cuatro días, por lo que es posible que los consumidores no sepan en qué gastar su dinero ni cuál será el presupuesto destinado al próximo Buen Fin, que se llevará a cabo del 15 al 18 de noviembre.

Durante estos días, las promociones estarán por todas partes, así que lo más recomendable es comenzar a prepararse para que los gastos no representen un duro golpe a la cartera.

Para que no te quedes sin Buen Fin y aproveches al máximo las ventajas que tiene comprar al mejor precio, la plataforma de préstamos en Internet Prestadero.com ofrece algunos tips sobre cómo pueden satisfacerse las necesidades y gustos en estas fechas llenas de rebajas.

¿Cuánto dinero se va a gastar?: Lo primordial es definir el dinero que se va a gastar tomando en cuenta los gastos que se generan en diciembre, como aquellos que incluyen la cena navideña, fiesta de fin de año y vacaciones. Es recomendable hacer un ahorro para adelantar las compras navideñas, siempre y cuando los artículos tengan una buena promoción.

Hacer una lista de compras: Con el fin de evitar problemas en los pagos mensuales de las tarjetas de crédito o quedar con el bolsillo completamente vacío, hacer una lista de compras es una buena idea. Antes de realizarla deben establecerse las prioridades y definir lo que realmente se necesita o no, además de apegarse al presupuesto definido.

Verificar los precios en más de dos opciones: Aunque no se tenga la costumbre de comparar precios en dos o más establecimientos que ofrezcan el mismo producto o servicio, esto es importante para estar seguro de que la compra se efectuará en el lugar indicado. El Buen Fin tiene una página web oficial https://www.elbuenfin.org/ en la que se pueden encontrar todas las empresas y/o plataformas participantes en esta jornada.

Pedir un crédito para comprar o pagar deudas de El Buen Fin: Es válido solicitar un crédito para hacer las compras planeadas en caso de que el presupuesto no alcance a cubrir un gasto necesario. También existe la oportunidad de pagar una tarjeta de crédito, siempre y cuando sea una mejor tasa, porque endeudarse y pagar el mínimo o no pagar puede traer muchos problemas, y lo mejor es evitarlos para no tener problemas llegando la cuesta de enero.