Titular de Pemex contrató a familiares con altos sueldos, acusa PAN

El grupo parlamentario del PAN, a través de su Grupo Anticorrupción (GAC), denunció ante la Secretaría de la Función Pública al director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, por actos de corrupción y nepotismo desde que asumió el cargo el 1° de diciembre del 2018 a la fecha.

En conferencia de prensa, los panistas aseguraron que se identificó a Julio Manuel Oropeza Andrade, Carlos Augusto Oropeza Nuñez, y Lorena de los Ángeles Correa Romero como primos del director de Pemex, lo que los sitúa en el 3o grado de parentesco, con sueldos brutos de 77 mil 186, 51 mil 297 y 42 mil 301 pesos, respectivamente.

En el mismo sentido, se identificó a Daniel Abel y Pamela Oropeza Falcón, como sobrinos del titular de Pemex, lo que los sitúa en el grado de parentesco 2º, con un sueldo bruto de 97 mil 591 pesos y 34 mil 234 pesos mensuales, respectivamente; así como a Aura Luz Flota Oropeza, presuntamente sobrina de Octavio Romero Oropeza, lo que la sitúa en un grado de parentesco 2º, con un sueldo bruto de 139 mil 176 pesos mensuales.

Finalmente a Patricia Oropeza Zurita y Luis Oropeza Zurita, quienes presuntamente son sobrinos del titular de Pemex y por tanto tienen un grado de parentesco 2º, con un sueldo bruto de 37 mil 470, y 29 mil 097 pesos respectivamente: Además del nepotismo que en sí, ya es grave en Pemex, "esperamos no pase como con el propio director quien no tiene las tablas ni capacidades necesarias para administrar una empresa de este tamaño", anotó el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba.

En la charla virtual, las y los diputados panistas exigieron que se investiguen las contrataciones y vínculos de parentesco entre Romero Oropeza y los servidores públicos: Julio Manuel Oropeza Andrade; Carlos Augusto Oropeza Núñez; Lorena de los Ángeles Correa Romero; Daniel Abel Oropeza Falcón; Pamela Oropeza Falcón; Aura Luz Flota Oropeza; Luis Oropeza Zurita; Patricia Oropeza Zurita, así como: María De Lourdes Oropeza Roa, Rigoberto Martin Córdova Oropeza, Alejandra Oropeza Méndez, María Del Rocío Soto Oropeza y Víctor Alberto Arizpe Oropeza.

"Exigimos se investigue la ilegal designación de familiares directos hasta el 4º grado del director General de Pemex, Octavio Romero Oropeza, lo que conforme a la legislación vigente constituye actos de nepotismo consideradas faltas administrativas graves", anotó la coordinadora del GAC, la diputada de Acción Nacional, Marcela Torres Peimbert.

Explicaron que, de acuerdo al Artículo 63 Bis, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cometerá nepotismo el servidor público que, valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo o comisión, directa o indirectamente, designe, nombre o intervenga para que se contrate como personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el ente público en que ejerza sus funciones, a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el segundo grado, o vínculo de matrimonio o concubinato.

Uno de los objetivos de esta denuncia es que la Secretaría de la Función Pública investigue estos casos y actúe en consecuencia. Es decir, no solo el nepotismo, también revise si el perfil del puesto se cubre.

"El director tiene una bonita familia dentro de la paraestatal, pero lamentablemente, no es el único caso, otros funcionarios de alto nivel hacen partícipe a su familia en puestos clave de distintas dependencias dentro de la 4T", indicó el legislador de Acción Nacional.

Por su parte, la diputada Josefina Salazar dio a conocer el seguimiento de la denuncia que presentó el GAC, semanas atrás, por diversas irregularidades dentro del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (INDEP), en donde identificaron tres empresas a las que se les asignó un presupuesto de manera directa por 907 millones de pesos, lo cual representa casi 50% del presupuesto de la institución.

"Nosotros presentamos la denuncia correspondiente, y ya recibimos respuesta, ahora está la investigación correspondiente y estaremos atentos a la conducción de la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, que no se convierta en ese tapete en dónde se esconde la suciedad de la 4T y que no únicamente saque a orear todo aquello que viene de otras administraciones; el buen juez por su casa empieza y no quitaremos el dedo del renglón", sentenció Salazar.

Los diputados que integran el GAC son: Marcela Torres Peimbert, Juan Carlos Romero Hicks, Josefina Salazar, Saraí Núñez y Gloria Romero, así como Verónica Sobrado, Éctor Jaime Ramírez Barba, Patricia Terrazas, Jorge Arturo Espadas, Ángeles Ayala, Alejandra García Morlan.