"Todas las bancadas han pedido a sus diputados ir por reelección", dice Dulce María Sauri

La presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri (PRI), reveló que ha escuchado que en prácticamente todas las bancadas, que conforman la 64 Legislatura en el Palacio Legislativo de San Lázaro, se les ha pedido a sus legisladores que vayan por la reelección en las próximas elecciones federales.

En conferencia de prensa virtual, Dulce María Sauri recordó que no pasa nada si los actuales diputados federales presentan su solicitud de intención de ir por la reelección, y al final, sus partidos políticos deciden no postularlos.

Explicó que es más fácil para sus organizaciones políticas contar con ese aviso de intención de cara a las elecciones y recordó que todos los diputados federales tienen hasta el próximo 23 de diciembre a las 23:59 de la noche para presentar sus cartas de intención, que deben dirigir a la Secretaría General de la Cámara de Diputados; a la Comisión de prerrogativas del INE y otra a sus partidos políticos.

Dijo que no sabe cuántos diputados federales presentarán esta solicitud, pero será hasta el próximo 23 de diciembre cuando se conozca el detalle.

"Respecto a las bancadas, yo he escuchado prácticamente de todas las bancadas que están planteándole a sus compañeros que se registren la intención porque esto incluso a sus propias organizaciones políticas les da un margen de posibilidades de aceptar o no la intención de la reelección o de propiciar o no que una u otra diputada sea candidata a la reelección. Yo les digo que en ese sentido, prácticamente yo lo he escuchado de todas las bancadas, vamos a ver cuántas finalmente lo hacen como una acción de tipo colectivo, pero también es voluntario", dijo.

Dulce María Sauri se descartó para buscar la reelección y dijo que ella está enfocada en concluir su encargo como presidenta de la Cámara de Diputados el próximo 31 de agosto del 2021, y después de ahí se irá a Mérida.

"Yo no voy a dar ningún aviso de intención, mi intención es terminar como presidenta de la Cámara de Diputados el 31 de agosto e irme a mi casa a Mérida, pero cualquiera puede y tiene el derecho de hacerlo", dijo.

--Morena

Lo que sí adelantó es que será el grupo parlamentario de Morena, en donde se presentan más cartas de intención.

"Desde luego que Morena va a ser, seguramente, el grupo parlamentario que más avisos presente, simple y llanamente porque es la mayoría, ellos son ahorita creo que son 253 diputadas y diputados; entonces, la lógica es que la mayoría presente la mayoría de estas solicitudes o manifestaciones de intención de buscar la reelección", explicó.