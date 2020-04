"Todavía tenemos espacio, pero estamos con una ocupación muy alta", advierte directora del Hospital General de México

A un día de la entrada de la Fase 3 de la epidemia de COVID-19, el Hospital General de México, el más grande en el país y en Latinoamérica, ya presenta una ocupación muy alta, por lo que, de no seguir las medidas de aislamiento social podría colapsar, señaló la directora de este nosocomio, Guadalupe Guerrero Avendaño.

"Sabíamos que esta etapa iba a llegar y que tendríamos un arribo masivo de pacientes. (...) Todavía tenemos espacio, sin embargo, estamos con una ocupación muy alta. El problema son los pacientes intubados que necesitan un ventilador", indicó.

En entrevista con Notimex detalló que el hospital cuenta con 808 camas censables y 302 no censables, las cuales son de urgencias y terapia intensiva.

Así como con 137 ventiladores, "el número más alto de ventiladores que hay en toda la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad".

"Sin embargo, sabemos que aquí llegan las personas graves con necesidad de ventiladores; hasta con 137 (...) nos quedamos cortos porque es un ventilador por paciente.

"Ahorita tenemos 95 pacientes hospitalizados, esto quiere decir que si cada uno necesitara un ventilador, nos quedan muy pocos", comentó.

En semanas anteriores, dijo, el hospital tenía un arribo promedio de cinco a 10 pacientes por día, con la entrada a la Fase 3, "hemos llegado a recibir incluso hasta 25 personas cada turno y se va incrementando".

"Hay otra característica de esta enfermedad que también nos esta generando problemas, y es que las intubaciones son muy prolongadas. Normalmente cuando un paciente se intuba es por muy pocos días, en COVID-19 pueden durar intubados hasta 14 días", agregó.

Aunado a esto, indicó que los pacientes acuden al nosocomio en condiciones graves, pues por el miedo a la enfermedad piensan que los síntomas se les van pasar y cuando llegan lo hacen con una insuficiencia respiratoria muy severa.

Referente a los insumos médicos, Guerrero Avendañó aseguró que hasta ahora cuentan con los equipos de protección suficientes para atender a los pacientes con COVID-19, no obstante el uso de estos se debe cuidar, ya que si se usan todos ahora "no vamos a llegar al fin de la epidemia".

Si bien, señaló que en los próximos días el hospital recibirá 60 ventiladores más, es muy importante que las personas sigan las medidas de prevención y no aumenten de manera exponencial los casos.

"A pesar de que nosotros tenemos estos 137 ventiladores y nos van a dar 60 más, no sabemos si van a ser suficientes porque no sabemos cuántos pacientes vamos a recibir. Aquí lo más importante es el distanciamiento social, no salgan, quédense en casa.

"Nos estamos preparando para atender a todos, pero es muy importante que entendamos que hay que quedarse en casa para evitar esos contagios masivos, porque si llegan grupos de 20 pacientes que necesitan ventilador sí podríamos colapsar", apuntó.