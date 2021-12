"Todo el rigor de la ley contra conductor que atropelló a peregrinos", pide Sheinbaum

Luego que un vehículo arrolló a peregrinos procedentes de Xochimilco que iban rumbo a la Basílica de Guadalupe, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que los responsables ya están detenidos, y hay 12 lesionados, pero que no hubo decesos.

En ese sentido pido a la Fiscalía General de Justicia que se aplique todo el rigor de la ley. "Estamos atendiendo a víctimas y familiares", dijo.

"Tenemos un operativo que se pone tres días antes del 12 de Diciembre, pero hay peregrinaciones previas pues que nos avisen para darles todo el apoyo. Ellos no son responsables no se les puede victimizar, el responsable es el conductor que venía en estado de ebriedad y todo el peso de la ley contra esta persona", dijo en entrevista.

Claudia Sheinbaum recordó que hace unos meses se cambió el Código Penal para endurecer las sanciones a las personas que se suben a un vehículo en estado de ebriedad.

"Va a ver el apoyo y vamos a estar en hospitales, y en este momento voy a pedir para que los familiares sepan dónde están y les vamos a dar todo el apoyo que requieran", aseguró.