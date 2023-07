"Todo mundo tiene miedo a debatir", afirma Marcelo Ebrard

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 23 (EL UNIVERSAL). - El aspirante a la candidatura presidencial por parte de Morena, Marcelo Ebrard, aseguró que todo el mundo tiene miedo de debatir con él, tras la negativa de Xóchitl Gálvez a sostener un encuentro en esa materia.

"Pues todo mundo tiene miedo, entonces yo aquí sigo", señaló en entrevista con medios de comunicación.

El excanciller acudió al municipio de Naucalpan, en el Estado de México, donde convivió con jóvenes que se ejercitan en las barras praderas.

En el evento, saludó a los asistentes, hizo una rutina de ejercicio para pecho y brazo, y hasta bailó al ritmo de Caballo Dorado con la canción "No rompas más".

Ebrard Casaubón aprovechó para hablar a los jóvenes sobre la importancia del deporte y el trabajo en comunidad para erradicar la inseguridad en dicho municipio.

También habló de su plan ANGEL, y dijo que para lograrlo aprovechará los cimientos que ya hay de la Cuarta Transformación.

Al ser cuestionado sobre sus gastos en espectaculares, Marcelo dijo que "No. No tenemos nosotros gasto en espectaculares".

Xóchitl rechaza debate con Ebrard. El pasado viernes 21 de julio, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz rechazó la propuesta del aspirante presidencial de Morena, Marcelo Ebrard, a un debate, refirió que "no es el tiempo", pero le deseó suerte en su proceso.

En un mensaje que compartió en su cuenta de Twitter, Gálvez reiteró que está concentrada en ser la responsable de la construcción del Frente Amplio Por México.

Por último, le deseó suerte a Marcelo en su proceso y dijo que ve los "dados cargados".