Todos los alimentos y bebidas que no cumplen lo que prometen, según Profeco

Aunque algunas marcas ofrecen alimentos y bebidas para niños que supuestamente contienen fruta, menor contenido de azúcar, alto contenido de proteínas, en realidad no lo son y de acuerdo con los últimos estudios de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) hay fabricantes que engañan. En los diversos análisis hechos por el laboratorio se analizan productos cuyo consumidor final son niños, entre los que están leches de sabores, salchichas, aguas de sabor, Nuggets, papas fritas, entre otros.

Para ello destinó diversas ediciones de la Revista Profeco y aquí EL UNIVERSAL hace un compendio de los productos y las advertencias, que en su momento hizo la Profeco:

- Leches saborizadas o productos lácteos combinados saborizados:

La alerta que emitió la Profeco es que no son todas de leche ni traen fruta ni chocolate, a pesar de que en sus empaques traen fotos de fresas o de tabletas de cocoa; en realidad se trata de saborizantes, además de que traen un alto contenido de azúcares y de grasas. Por ejemplo las leches sabor fresa y chocolate de Rancho Don Silvestre, aunque "se ostenta como leche es una mezcla de leche con grasa vegetal".

La Procuraduría dijo que "no es lo mismo contiene chocolate que sabor a chocolate", ya que en la mayor parte de los casos se usan saborizantes y no cocoa. La leche saborizada que "más azúcar" contiene es Hershey's sabor a chocolate, Alpura Frutal, Lacti Fresa, Lala 100, Alpura Vaquitas chocopower, Alpura Vaquitas fresúper y Alpurafruta.

Las bebidas con "más kilocalorías" son All-Bran leche ultrapasteurizada sabor a chocolate y Alpura Frutal.

- Nuggets:

La alerta la lanzó porque contienen hasta 80% de pellejos o piel, fécula de papa, harina, almidones, proteína de soya, especias, entre otras cosas se encontraron ingredientes principales en los nuggets de pollo. Los Nuggets no son 100% carne de ave, por ejemplo, Del Día Nuggets solo tiene 20% de pollo; Del Día Nuggets de pechuga de pollo solo tienen 21% de cárnico; Bachoco Nuggets de pechuga de pollo, 39%; Great Value de pechuga de pollo, 48%, y Griller´s de pechuga de pollo, 49%.

Los que "adicionan piel de pollo" son Bachoco Nuggets de pechuga de pollo, Del Día de pollo, Del Día Nuggets de pechuga de pollo, Great Value, Pilgrim's de pollo y pechuga de pollo. Las marcas que contienen soya en el empanizador son Griller´s, Valley Foods, Bachoco pechuga de pollo, Del Día de pechuga y pollo, Great Valley.

- Papas fritas:

Contienen un alto contenido de sodio y de grasas saturadas, pero hay unas marcas que tienen más que otras. Las marcas con mayor contenido de sodio fueron Máster chips, Kettle, Totis Pap's Onduladas, Totis Pap's Corte Casero, 7 Select original, Valley Foods y Cape Cod. En el estudio de calidad las papas con mayor cantidad de grasas saturadas fueron Zumitam papas fritas con aceite de coco y sal de mar; Great Value original con sal, Totis Pap's Onduladas, Bokados Original, Master Chips y Papas Lecaroz con sal.

- Salchichas para Hot dog:

Hay una gran cantidad de marcas de salchichas que se comercializan, aunque incumplen la normatividad, no dan información veraz, contienen soya sin decirlo o dicen ser light, pero en realidad no lo son. Hay incumplimientos o información falsa en Fud, Línea Roja a granel, Nu-tres, Parma Campestre de 500 gramos, San Millán a granel y Tres Castillos a granel. Se encontró que no hay veracidad en las etiquetas de salchichas de pechuga de pavo en Parma Sabori al natural, ya que trae pollo; San Rafael Balance contiene pavo y soya, y la marca Zwan Premium Bienestar contiene más carbohidratos, sodio y fécula de almidón de lo que debería contener.

- Mermeladas, cajetas, bebidas de frutas, néctares y cátsup:

Hay leyendas como "sin azúcar añadida o 0% azúcar añadida", pero eso "no significa que el producto no tenga azúcar, aunque su aporte energético sea inferior al de su alimento convencional, ya que siguen teniendo azúcares".

- Refrescos:

La Profeco alertó sobre los refrescos porque los que dicen light sin calorías o sin azúcares sustituyen el azúcar por edulcorantes no calóricos logrando una reducción de hasta 100%. La Norma de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas pide que no se consuman por niños al tener edulcorantes.

- Aguas de sabor:

Existen algunas aguas que contienen una gran cantidad de azúcar y de saborizantes, aunque dicen tener jugo natural en realidad solo es 1% del total de la bebida. Bonafont Kids dice agua de frutas con jugo natural de naranja, en realidad solamente el 1% es jugo natural. Con alta cantidad de azúcares, incluso más que un refresco son Orangina y Jumex Naranjada Frutzzo.