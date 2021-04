Ciudad de México.- "¡Queremos vacunas!, ¡AMLO, nosotros tenemos otros datos, debes vacunar a médicos privados!", gritaron alrededor de 50 profesionales de la salud que laboran en el sector privado —específicamente en consultorios particulares y adyacentes a farmacias— durante una marcha que culminó en el Zócalo para exigir que se les aplique la vacuna contra el Covid-19.

A las 10:00 horas, el personal se congregó en el Monumento a la Revolución, donde hicieron un censo que planean entregar el viernes a la Secretaría de Salud.

Después leyeron nombres de colegas que han muerto a causa del virus y guardaron un minuto de silencio.

"No nos están contemplando, ya salimos, alzamos la voz, nos acusan de golpeteo político, a nosotros nadie nos paga, dice López-Gatell que no atendemos primera línea, pero la mayoría de los 2 millones de mexicanos que contrajeron el virus se han atendido de manera ambulatoria y ahí entramos nosotros, no nos excluyan", dijo María José Díaz.

A las 11:15 horas partieron rumbo al Zócalo. Con pancartas en mano no dejaron de gritar consignas para exigir al presidente López Obrador que no los excluya de la vacunación.

"AMLO, escucha a la OMS, ellos sí saben, López-Gatell, no"; "Todos somos primera línea"; "Presidente, escucha, tus médicos están muriendo", fueron algunas de las peticiones.

Angélica trabaja en un consultorio adyacente a una farmacia, por consulta cobra de 30 a 50 pesos. Relató que el equipo de protección que usa corre por cuenta propia y que ha atendido a 300 personas con Covid-19.

"De las consultas que brindamos, 60% del cobro es para nosotros, pero nada más, no hay un sueldo base, no tenemos un contrato (...) Al día vemos entre 40 y 50 pacientes, de los que al menos 30 vienen con sospecha de Covid-19", narró.

Instalados en el Zócalo, los médicos cuestionaron a López Obrador: "¿Cuándo pasamos de ser héroes a ser médicos fifi? Argumentan que ya vacunaron a todo el personal de salud y que nosotros esperemos, no es capricho, es exigencia justa".

Al término de la manifestación mencionaron que el censo de trabajadores de la medicina privada que no han recibido la vacuna es de 32 mil personas, además de 500 médicos, enfermeras, camilleros que no han recibido la segunda dosis.