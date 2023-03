Toman Congreso de Zacatecas por despenalización de aborto

A-AA+

ZACATECAS, Zac., marzo 21 (EL UNIVERSAL).- Ante la posibilidad de que la iniciativa de ley que despenaliza el aborto se dictaminara este martes para someterse a votación ante el pleno de la Legislatura de Zacatecas, integrantes de los grupos Provida tomaron el recinto del Poder Legislativo para impedir la sesión, mientras que colectivos feministas se pronunciaron para exigir a los legisladores no más dilación y sea votada a la brevedad.

A muy temprana hora, los integrantes del grupo Provida se apersonaron a las afueras del Poder Legislativo para impedir que se realizara la sesión en la que se había agendado la sesión para dictaminar la iniciativa, además de solicitar que se realice un foro de parlamento abierto antes de que se someta a votación.

Con una serie de pancartas con mensajes: "Salvemos las 2 vidas. Sí a la vida", "Diputado no es tu potestad decidir sobre la vida", "La vida no se debate, la vida se defiende", donde Erick González Neri, representante del Frente Nacional por la Familia, informó que la toma del Congreso del Estado se debe a que no han sido escuchados por los diputados, por ello, piden parlamento abierto sobre esta iniciativa y acordar un calendario para que se realicen las entrevistas que sean necesarias.

Argumenta que es erróneo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación mandata despenalizar el aborto, al afirmar que sólo lo ordenó a dos estados por una acción de constitucionalidad, pero asegura que eso no obliga a ningún estado a modificar sus códigos civiles, incluso, considera que "si los diputados rechazan la iniciativa no pasa nada", al señalar que aunque se promuevan amparos por parte de los grupos feministas: "no procederá el acto de inconstitucionalidad".

En contraparte, las integrantes del Movimiento Feminista de Zacatecas que también se dieron cita a la zona del Centro Histórico, en el Jardín Juárez, cercano al hotel donde fue la sede alterna, emitieron su postura ante los medios de comunicación, en la que exigieron a los legisladores locales no dilatar más la iniciativa en las comisiones para que pueda ser sometida a votación en pleno.

La feminista Emilia Pesci explicó que este día, a las 10:00 horas estaba prevista una sesión de las Comisiones Unidas, así como de Justicia, Igualdad de Género y Salud para dictaminar la iniciativa que el Movimiento Feminista presentó en septiembre del año pasado, a pesar de que la Ley Orgánica del Poder Legislativo marca que el plazo para dictaminar no debe excederse de 40 días naturales.

Dijeron que de la Legislatura se les notificó que la sesión no se podía llevar a cabo por la toma del edificio; sin embargo, señaló que los legisladores están obligados a buscar otra sede alterna, la cual se realizó en el Mesón de Jobito, pero dijeron que solo fue para la conmemoración del natalicio de Benito Juárez: "por lo tanto, eso es conmemorar el Estado Laico", expresó; sin embargo, aseguraron que "los diputados prefirieron irse y hacer vacío" para no dictaminar.

Las feministas acusaron directamente a la diputada Karla Valdés, presidenta de la Comisión de Salud, de ser la autora de aplicar ejercicios de dilación de la iniciativa ante las demás comisiones, incluso, señalaron que hoy en entrevistas en medios locales, la legisladora panista emitió un pronunciamiento "con argumentos muy simplistas" al decir que va escuchar a las diferentes posturas.

"A nosotras jamás nos ha llamado, no entiende de los que son derechos reproductivos esenciales de las mujeres, y eso es una vergüenza, pero con gusto acudiremos para que entienda y sepa cuáles son sus funciones y que esto no es optativo: los derechos de las niñas y las mujeres no se consultan, se exigen y se implementan", expresó la feminista Cristela Trejo.

Precisaron que el estado de Zacatecas está obligado a homologar los derechos humanos reconocidos desde septiembre de 2021 por los criterios emitidos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde ya no se criminaliza a la mujer por la interrupción del embarazo hasta la semana 12.

Al final también gritar consignas como: ¡Saquen sus rosarios de nuestros ovarios! ¡Saquen sus doctrinas de nuestras vaginas"! iSi Juárez viviera con nosotras anduviera! ¡Iglesia y Estado, asuntos separados!.

----Legislatura anuncia Parlamento Abierto para debatir iniciativa

Por la tarde, la Legislatura de Zacatecas emitió un comunicado para informar que el diputado Enrique Laviada, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), anunció que los coordinadores de los grupos parlamentarios votaron por unanimidad, solicitar al Presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, se turnen las iniciativas que plantean despenalizar el aborto en la entidad a la Comisión de Parlamento Abierto, "para que sea mediante un ejercicio transparente y de apertura, en donde se expresen y debatan todas las opiniones, argumentos y planteamientos de los diferentes colectivos".

Lo anterior fue anunciado durante una reunión que el presidente de la Jucopo sostuvo con Grupos Provida, quienes tomaron el Congreso local exigiendo que haya un Parlamento Abierto.

El diputado Laviada Cirerol dijo que "ante un tema muy controversial, se debe manejar con seriedad", por ello, "no se tomará ninguna decisión a espaldas de la sociedad zacatecana", además de señalar que "no existe en ninguna de las comisiones, prisa o presión para tomar una decisión en ningún sentido".

Explicó a los Grupo Provida que la Legislatura tienen un mecanismo de consulta basado en el parlamento, por lo que la solicitud para que se aperture a mesas de diálogo y consulta, por lo que "se harán los ajustes necesarios para que se amplíe y se abran las puertas para que se expresen todas las opiniones a través de los diferentes colectivos, convocando a especialistas, académicos, e incluso de los otros Poderes del Estado, cuidando el procedimiento y dando la máxima difusión".