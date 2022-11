Tomaron un taxi, hoy están muertas

Ciudad de México.- Dos feminicidios registrados en los últimos días han provocado la indignación de los ciudadanos, pues ambos casos ocurrieron luego de que las mujeres tomaron un taxi en la Ciudad de México.

El primer caso que se reportó fue el de Ariadna Fernanda, una joven de aproximadamente 25 años de edad.

El pasado 30 de octubre, Ariadna salió alrededor de las 21:00 horas de un bar ubicado en la colonia Condesa, de la capital mexicana, tomó un taxi para irse a su casa, pero nunca llegó. Un día después, el cuerpo de la joven fue hallado por una pareja de ciclistas a un costado de la carretera, a un kilómetro de distancia de la caseta de cobro de Tepoztlán.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) informó que inició una investigación para esclarecer el feminicidio de Ariadna y que está en comunicación con las autoridades de Morelos.

“Yo y la familia lo único que pedimos es justicia, que la gente nos ayude para que detengan a todos los que hicieron eso. Ella era maravillosa, de buen corazón, no tenía problemas con nadie y no es justo que le hayan hecho eso, y tampoco es justo que no detengan a nadie”, aseguró Omar Rodríguez.

LIDIA SE LANZÓ DEL TAXI

Otro caso que ha causado indignación es el de Lidia Gabriela, una mujer originaria de Tampico, Tamaulipas, que residía en la Ciudad de México. El pasado martes 1 de noviembre la joven de 23 años tomó un taxi de aplicación alrededor de las 5:00pm en la colonia Las Peñas, Iztapalapa.

A través de redes sociales sus familiares relataron que la joven abordó un taxi Nissan Versa color blanco y rosa con rines negros en la colonia Las Peñas en la Alcaldía Iztapalapa.

Fue entre las 17:10 y 17:20 horas cuando la joven llegó al Metro Constitución, sobre la calzada Ermita, y el chofer no la quiso bajar y arrancó por el carril de alta velocidad.

La joven, al ver que el taxista no se detenía, se asomó por la ventana y comenzó a gritar a las personas que estaban en la calle, pero nadie la auxilió.

En su desesperación, Lidia se arrojó del vehículo, se golpeó en la cabeza y murió.

La familia de Lidia Gabriela pide ayuda para localizar al chofer, mientras que la Fiscalía capitalina ya investiga su muerte.