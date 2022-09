Tomás Zerón tiene que declarar sobre caso Ayotzinapa: AMLO

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a que Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y acusado de tortura en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, declare sobre lo que sabe del tema, pero "nada más que no arrancándole las uñas ni apretándoles el pescuezo, ni con toques eléctricos".

En conferencia de prensa matutina y a pregunta expresa en Palacio Nacional, el Mandatario federal aseguró que estos instrumentos de tortura ya se terminaron y no se aplican en su gobierno, pues "eso era el horror".

"¿Cómo lograr que se avance en la extradición de Tomás Zerón, que es un actor principal?", se le preguntó.

"Pues tienen que declarar, nada más que no arrancándole las uñas ni apretándoles el pescuezo, ni con toques eléctricos. Pero eso ya se terminó, eso era el horror", contestó.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal aseguró que la Comisión de la Verdad y la Justicia en el Caso Ayotzinapa ha hecho un buen trabajo de investigación.

"En el caso Ayotzinapa hay que conocer todo el proceso. Es un buen trabajo de investigación. Llevó muchísimo tiempo, muy cuidadoso, precisamente porque es un asunto muy delicado que involucra a muchos y se tenía que tener todas las pruebas para no dar motivo a que se descalificara la investigación, y se va a continuar y se va a seguir hablando con los padres.

"Y yo quiero, ya lo hice, pero quiero volver a expresar mi reconocimiento a Alejandro Encinas y a todo su equipo, Hicieron muy buen trabajo. Y a quienes contribuyeron como especialistas en las investigaciones. Por ejemplo, lo que tuvo que ver con la reconstrucción de llamadas telefónicas, esto fue muy importante, y otros aportes", dijo.