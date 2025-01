Proceso democrático en la elección del Poder Judicial

Luego de ser entrevistados por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo (CEPL), aspirantes que se registraron para participar en la primera elección del Poder Judicial, manifestaron su plena confianza en que no habrá dados cargados ni recomendados en la selección de candidaturas.

Al salir de la entrevista en la Vieja Casona de Xicoténcatl, antigua Sede del Senado de la República, Jaime Cárdenas, exconsejero electoral y extitular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, se mostró satisfecho y enfatizó que este proceso es democrático.

"Yo estoy participando en esto, en este proceso, porque tengo confianza, tengo ilusión. Entonces yo creo que sí, que hay problemas, que es la primera vez que se hace. Desde luego que no todo es perfecto, pero esta parte de las entrevistas yo creo que está bien conducida, bien hecha".

Jaime Cárdenas defendió el método de la tómbola que se utilizará para definir la lista final de las y los candidatos que aparecerán en las boletas en la elección del 1 de junio.

"Tengo confianza en que habrá buenos perfiles y la tómbola va a ser también muy importante. La tómbola es pura suerte", expresó.

"El sorteo es un método democrático, como saben desde los griegos. Eso un poco garantiza que no haya mano negra. Yo por ejemplo he visto, no les voy a decir el Estado, que en algunos casos Estados que están haciendo esto de la reforma judicial piensan mucho lo de la tómbola, pero lo que garantiza, la verdad, la imparcialidad del procedimiento, es la tómbola", resaltó.