Torruco defiende creación de aerolínea comercial de Sedena

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 27 (EL UNIVERSAL).- El Secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, defendió el plan de la Sedena para crear una aerolínea comercial en México.

Al ser cuestionado al respecto, durante su comparecencia ante diputados federales, el funcionario dijo que ello permitirá diversificar al turismo en el país, toda vez que las rutas serían más regionales.

"Es importante que haya una aerolínea que se avoque a la conectividad regional, porque en ocasiones las grandes aerolíneas no toman en consideración este tipo de servicio, por ejemplo, si sales de Tuxtla Gutiérrez hay que venir a veces a México para volar a Cancún, esos problemas los solucionará esta aerolínea regional", declaró.

Torruco Marqués reconoció que la pretensión de la Sedena para contar con una aerolínea comercial, puede representar faltas a la ley, toda vez que un ente no puede tener un aeropuerto y una aerolínea al mismo tiempo, y la Sedena ya cuenta con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Por ese motivo, llamó a las y los diputados a legislar al respecto.

"Desde luego que en algunos casos sí se puede contravenir la ley, pero habrá que ajustar determinados ordenamientos para no violentar el Estado de Derecho", concluyó.