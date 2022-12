"Total y absolutamente, se respeta la Constitución", asegura Adán Augusto al entregar "Plan B electoral"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 6 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, acudió a la Cámara de Diputados para presentar a la Mesa Directiva la iniciativa de reforma electoral a las leyes secundarias, el llamado plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, y fue recibido por el coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier, y el diputado Gerardo Fernández Noroña.

Aunque no quiso dar detalles del proyecto, porque primero tienen que conocerla los diputados federales, dijo, sí afirmó que no es inconstitucional; "total y absolutamente, se respeta la Constitución".

Detalló que la iniciativa fue redactada por un grupo de trabajo, "integrado por la Consejera Jurídica del Ejecutivo federal, algunos abogados de la Secretaría de Gobernación, otros de la Secretaría de Hacienda; ningún Poder, trabajo multifuncional", explicó ante de reunirse con la bancada de Morena y sus aliados, en el Auditorio Aurora Jiménez de la Cámara de Diputados.

No obstante, refirió que esperan que haya quejas de inconstitucionalidad por parte de la oposición. "Seguramente los del bloque conservador, van a estar en su derecho, además, de acudir a las instancias, como la de la Suprema Corte", señaló.

También negó la acusación del coordinador de MC, Jorge Álvarez Maynez, sobre marcar la agenda de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), y aseveró que sólo cumple con el encargo del presidente.