Trabajador fallecido por Covid sí recibió atención: IMSS

Autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) lamentaron la muerte por Covid-19 del trabajador Juan Andrés, quien laboraba en el área de ropería del Hospital de Traumatología y Ortopedia de Lomas Verdes, quien de acuerdo con los expedientes médicos, recibió atención oportuna y tratamiento. Lo anterior, luego del señalamiento que realizó su viuda Carolina Barajas González, quien acusó que la muerte de su pareja fue por negligencia médica y pidió justicia al afirmar que Juan Andrés, de 42 años, era un hombre sano y trabajaba en un hospital de tercer nivel, "de los mejores de México", y pese a tener 39.5 grados de temperatura, síntoma de alerta por Covid-19, el viernes 6 de noviembre lo mandaron a su casa.

El IMSS indicó que el hospital de Lomas Verdes no es para Covid-19, por ende no atiende pacientes con ese virus, "por lo cual la posibilidad de un contagio en el desempeño de sus actividades es poco probable". El organismo lamentó el fallecimiento del compañero trabajador adscrito al Hospital de Traumatología y Ortopedia de Lomas Verdes, y reiteró su compromiso de brindar, a través de las instancias institucionales, la atención a su familiar que lo representa, con el fin de otorgarle los derechos que le correspondan.

En cuanto a los derechos a su familiar, el IMSS brindará los beneficios de acuerdo con la ley, afirmaron directivos, luego de que la esposa del trabajador fallecido señaló que su pareja fue trabajador eventual por tres años, de la llamada categoría 08, es decir, no estaba contratado.

"De acuerdo con los expedientes médicos que obran en el instituto, el compañero trabajador recibió atención oportuna y tratamiento médico cuando así lo solicitó. El trabajador se encontraba adscrito al área de ropería del Hospital de Traumatología y Ortopedia de Lomas Verdes; sin embargo, este hospital no atiende pacientes con Covid-19, por lo cual la posibilidad de un contagio en el desempeño de sus actividades es poco probable, debido a que el hospital no cuenta con área de infectología o atención Covid-19 a la que se hace referencia", indicó el IMSS. Al respecto, trabajadores de Traumatología de Lomas Verdes reconocieron la saturación que enfrenta este hospital en la atención de pacientes que llegan al área de urgencias, luego de sufrir accidentes y lesiones en asaltos y hechos violentos.