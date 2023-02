Trabajadores del Colegio de Bachilleres advierten huelga indefinida

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 1 (EL UNIVERSAL).- Hasta en tanto no se resuelvan las demandas del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (SINTCB), no se levantará la huelga que estalló el primer minuto de este 1 de febrero en los 20 planteles, dijo Josefina Casarrubias Ramírez, integrante de esta organización sindical que aglutina a más de tres mil trabajadores, entre personal docente y administrativo.

"Levantaremos esta huelga hasta que el Colegio cumpla nuestras demandas. En octubre pasado, se evitó el estallamiento de huelga por la revisión salarial administrativa porque se logró consensuar el acuerdo del 4 % de incremento salarial y el otorgamiento del 1, 2 y 3% de fortalecimiento al salario para todos los trabajadores y administrativos y académicos que fue mandatado por el gobierno Federal", dijo la docente a EL UNIVERSAL.

Las demandas que pide el Sindicato son, entre otras, la rehabilitación de la infraestructura educativa, el fortalecimiento del Sistema de Enseñanza Abierta (SEA), el reajuste salarial y basificación de plazas docentes.

La trabajadora del Colegio de Bachilleres indicó que se presentaron tabuladores, pero el aumento "no llega al salario como fue la instrucción, sino como una nueva prestación, lo que violenta lo que se había establecido en el convenio y causa enojo e inconformidad entre los trabajadores académicos y administrativos".

Esta huelga es la primera que realizan los trabajadores del Colegio de Bachilleres durante este sexenio. La última que realizaron estalló en 2009 y duró 44 días.

Aunque los estudiantes aún no regresan a clases, tras el periodo vacacional de invierno, de continuar la huelga, afectaría a más de 90 mil jóvenes.

Casarrubias Ramírez destacó que en el Colegio de Bachilleres, la última basificación se realizó en 2020 y señaló que se aplicaron varios mecanismos que dejaron fuera a varios maestros y maestras.

"En otros subsistemas de educación media superior se implementó la basificación, como en educación básica. Hay miles de maestros que cubriendo los requisitos de antigüedad, se les ha otorgado la definitividad. Aquí en el Colegio, el último proceso se realizó en 2020 y estableció mecanismos por los que quedaron fuera muchísimos maestros", mencionó.

La maestra dijo que otra de las demandas del SINTCB es el fortalecimiento del SEA, porque, aseguró, lo quieren desaparecer.

"El Colegio de Bachilleres está fortaleciendo al sistema externo, donde los estudiantes pagan más de 3 mil pesos y pueden aprobar. En el SEA hay más de 600 horas de maestros, que han renunciado, han renunciado o incluso muerto por Covid-19. Ni tampoco hay infraestructura necesaria", añadió.

Indicó que no existe transparencia en el manejo de los recursos, además de que persiste el acoso laboral.