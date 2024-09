Trabajadores del PJ denuncian "trampa" mediática de Noroña

Patricia Aguayo, vocera de las y los trabajadores del Poder Judicial que se mantienen en paro por la Reforma Judicial, denunció que este domingo, el Presidente de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, les tendió una "trampa" mediática.

En entrevista con medios de comunicación, afuera de la Cámara de Diputados, explicó que tras la marcha de este domingo, Fernández Noroña los convocó a una reunión privada, en la que no solo no los escuchó, sino que les restregó en su cara que no le moverán una sola coma a la minuta, no sin antes obtener un compromiso de los empleados de que no bloquearán el acceso a la Cámara alta.

"Su posicionamiento fue en el sentido de que no se le va a mover al proyecto reforma que se está discutiendo, ni una sola coma, su justificación es que obtuvieron 35 millones de votos y que el pueblo bueno y sabio escogió la opción de que los jueces se elijan por voto popular", declaró.

Patricia Aguayo aseguró que lo anterior fue una trampa mediática, toda vez que en sus redes sociales el Senador presumió públicamente que ya había abierto un canal de diálogo y acuerdo.

"Yo le cuestioné que de qué servía que nos estuvieran pidiendo un diálogo si finalmente nos iban a decir que no le van a cambiar ni una coma, sin embargo la trampa ya está armada porque ya tienen sus redes sociales que existe una mesa de diálogo con los trabajadores del poder judicial, que ya se llegó a acuerdos, que ya se llegó a pactos para que no haya problema con la reforma, lo cual es una gran mentira como todas las mentiras mañosas del partido en el poder, es mentira que nosotros hayamos llegado a alguna negociación o algún acuerdo, no hubo tal diálogo simple y sencillamente querían escuchar que no les vamos a obstruir la Cámara de Senadores", puntualizó.

Este domingo, Fernández Noroña informó sobre la reunión en su cuenta de Twitter.

"Dos horas de intenso y productivo diálogo con quienes se oponen a la reforma del poder judicial. Hay el compromiso de que se permitirá el trabajo del pleno en su sede en Paseo de la Reforma. Lo celebro. Mantendremos el diálogo y la comunicación", escribió el morenista.

Pese a las inconformidades, la también secretaria del Décimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo detalló que cumplirán con su palabra de no impedir el paso a las y los senadores.

"Yo en lo personal comprometí mi palabra y la estoy cumpliendo, yo estoy pasando mañana, tarde y noche revisando el acceso de la calle de París con Insurgentes y está perfectamente libre para mantener el acceso en completa seguridad para los senadores y el personal que elabora ahí", agregó.

Lo anterior explicó, lo decidieron porque es el único lugar donde podrán tener acceso a visualizar que se cumpla con el proceso legislativo de manera transparente y legal, lo cual no podrían hacer si se van a una sede alterna.

Respecto a la Cámara de Diputados, Patricia Aguayo advirtió que el paro y el cierre de los accesos se mantendrá de manera indefinida.

"El plantón de la Cámara de Diputados es permanente y por tiempo indefinido y todo dependerá de las acciones que sigan llevando a cabo respecto de la Reforma al poder judicial de la federación exclusivamente", sentenció.