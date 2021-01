Trabajadores denuncian 20 casos de Covid activos en empresa

Trabajadores de la empresa Blé, dedicada a la elaboración de galletas, pan pasteles y chocolates, denunciaron que se han reportado al menos 20 casos de Covid-19 y aún así son obligados a ir a trabajar, no obstante el riesgo que existe de que se propaguen las infecciones.

Algunos de los empleados se pusieron en contacto con el diputado local morenista, Faustino de la Cruz Pérez para contarle lo que ocurre en ese lugar.

El congresista por Ecatepec pidió la intervención de las secretarías de Salud y del Trabajo para que supervisen a la empresa que está ubicada en Los Héroes Tecámac.

Los trabajadores que pidieron no revelar su identidad por temor a ser despedidos, le contaron al diputado que en ese inmueble laboran, aproximadamente, 300 personas en tres turnos y desde hace 15 días comenzaron a enfermarse los empleados.

"Unos de ellos ya se encuentra grave en el hospital General del IMSS de Tecámac y otros se han visto obligados a quedarse en casa por su estado de salud, pero muchos otros enfermos siguen presentándose", narró uno de los trabajadores.

Elías López García, presidente de la agrupación civil Desarrollo Humano y Comunitario, dijo que los responsables de la empresa se niegan a descansar a los empleados que presenta síntomas o ya está enferma, entre ellos unos 10 trabajadores que tienen que laborar en estas condiciones, pues de lo contrario podrían ser despedidos.

El congresista, Faustino de la Cruz, exhortó al titular de Salud y a la del Trabajo para que intervengan en este caso donde la empresa tiene a personal laborando, no obstante que hay conocimiento de infectados por Covid.

"Pido a los secretarios revisar este tema y se garantice los derechos laborales de empleados y que las empresas no abusen en un derecho que es el derecho a la salud", comentó el diputado de Morena.