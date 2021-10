Tradición sin marchitar

Ciudad de México.- Es gracias a los mexicanos, que pese a la pandemia causada por el Covid-19, no se ha dejado morir una tradición, y con ello, no se ha permitido que la flor de cempasúchil se marchite en las celebraciones del Día de Muertos, así lo reconoce Sara Rodríguez Aguilar, productora de estas flores en San Juan Ixtayopan, en la alcaldía Tláhuac.

Señala que este año preparó 100 mil piezas de esta flor, que, de acuerdo con sus palabras, "son de gran valor sentimental". Por esto se siente agradecida con los mexicanos por no permitir que se pierda la tradición de Día de Muertos y no dejar de comprar la flor de cempasúchil.

"El año pasado también sembré cempasúchil, la verdad es que al principio sentía que no se iba a vender por la pandemia, porque no había panteones abiertos, pero al final me hizo falta y ahorita, ya con los acuerdos que tengo para vender mi plantación, siento que también me va a hacer falta", expresa Sara.

Comenta que por la pandemia de Covid-19, todos los productores decían que iba a ser baja la venta, pero "yo siempre tuve la esperanza de que, aunque no hubiera panteones, la gente iba a poner un altar en sus casas y las flores son indispensables. Todos tenemos algún ser querido al que recordar y qué mejor que con una tradición tan bonita como la del altar de Día de Muertos".

Con la entrada del mes de octubre, productores de diversas entidades del país, como Estado de México, Michoacán, Puebla, Veracruz, Durango, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Tlaxcala y la Ciudad de México, se preparan para cosechar la flor de cempasúchil, misma que siembran desde junio para tenerla lista durante todo octubre y principios de noviembre.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, durante 2020 se sembraron alrededor de 2 mil hectáreas, con lo que se generaron 2.3 millones de plantas, 500 mil manojos, mil 500 gruesas y 18 mil toneladas de estas flores.

En 2019, el estado de Puebla ocupó el primer lugar en la producción de la flor, ya que superó las 14 mil 900 toneladas.

A escala nacional, la producción final para ese año fue de 18 mil 678 hectáreas. El segundo estado con mayor producción fue Hidalgo, con mil 437 toneladas; seguido de San Luis Potosí con 565. La diversidad de la flor de cempasúchil es extensa.