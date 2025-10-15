Tragedia golpea familias por deslave en Hidalgo y Veracruz

CUIDAD DE MÉXICO, octubre 15 (EL UNIVERSAL).- Javier Cruz perdió a su hijo y a sus nietos en el deslave de su vivienda a causa de las fuertes lluvias en el estado de Hidalgo. Su historia es como la de cientos de personas que lloran por sus muertos y desaparecidos en regiones de Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

Las intensas precipitaciones de los últimos días mantienen las cifras en 66 personas fallecidas y 75 no localizadas, de acuerdo a cifras compartidas por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su mañanera de este 15 de octubre.

A través de un video, Javier Cruz mostró las ruinas de lo que hasta hace algunos días fue su hogar y el de su hijo. Hoy lamenta el deceso de cinco de sus familiares y el patrimonio que quedó en ruinas y escombros.

La situación de las lluvias mantiene en alerta a varias entidades del país con el despliegue de autoridades federales y estatales que se han sumado al apoyo las personas damnificadas.

Yaira fue hallada sin vida un día antes de su cumpleaños

Una mujer alegre y trabajadora, así recuerda la señora Virginia Céspedes Argüelles a su hija Yaira, quien fue hallada sin vida en el interior de su casa en la colonia Heroica en el municipio de Álamo Temapache en Veracruz y un día antes de cumplir 25 años.

El cuerpo de la joven fue hallado por los vecinos dentro de su domicilio, ubicado en la calle Guanajuato y mientras realizaban labores de limpieza en la zona.

"Solamente Dios sabe cómo pasó", lamenta la madre de Yaira y quien narró a EL UNIVERSAL que perdió contacto con su hija días antes de ser hallada muerta. "A mí me mandó un mensaje el jueves y después perdimos la señal, ya no había luz ni señal, no hubo nada", expresó.

Tras la tragedia, la señora Virginia solo pide que las autoridades le ayuden a trasladar el cuerpo de su hija a la comunidad de Naranjo Dulce para darle sepultura.

La madre de Yaira lamentó su perdida y entre lágrimas dijo: "Eran tres hijos y ahora ya nada más son dos. Le gustaba todo lo que fuera diversión, muy alegre. Mañana cumplía años".

"No hay ni ayuda, ni avisos"

Leticia Carpio es una de las habitantes afectadas en Poza Rica, Veracruz y cuenta a este medio que ninguna autoridad les dice cómo pueden ser ayudados. "No nos dice nadie cuántos muertos hay o quiénes son. No vienen a la casa a decir, ´oigan, ¿les ayudamos?´. Nada. No hay ni ayuda, ni avisos".

Acusa la falta de operativos de seguridad y el silencio de las autoridades que ha provocado la dispersión de noticias falsas sobre cuántos muertos hay en realidad.

La mujer asegura que no escuchó la alerta que hizo sonar Pemex porque estaba dormida y además no tiene internet ni celular, por lo que no vio los avisos de que venía el agua del río Cazones, que fue uno de los cuerpos de agua que se desbordó durante la emergencia.

Pese a que no perdió a ningún familiar, el miedo de morir se instaló en la región y las pérdidas materiales generan incertidumbre.

Leticia Carpio contó que renta cuartos de alojamiento a dos estudiantes de Medicina que, asegura, sobrevivieron "de milagro" al desbordamiento del río ya que lograron subir a la azotea para huir al edificio de enfrente y evitar morir como ocurrió con otras personas.