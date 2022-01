Traición a militancia, que priistas sean embajadores de la 4T: Chong

Senadores del PRI criticaron el éxodo de exgobernadores emanados de ese partido que están siendo propuestos como embajadores y cónsules por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que calificaron de una traición a la militancia.

El coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, expuso en Twitter que "hay priistas muy comprometidos que trabajan para que otros tengan la oportunidad de llegar a un espacio público, por ello los priistas no deben aceptar cargos de gobiernos de una extracción distinta y menos después de un resultado adverso pues traicionan a la militancia", subrayó el exsecretario de gobernación en alusión a la propuesta presidencial de que la exgobernador de Sonora, Claudia Pavlovich, como cónsul en Barcelona y el de Campeche, Carlos Miguel Aysa González, como embajador de México en República Dominicana.

Previamente, la senadora del PRI, Claudia Anaya, en su cuenta de Twitter reiteró sus críticas a los exgobernadores del PRI que están aceptando cargos como embajadores o cónsules. "Van saliendo del encargo para irse a trabajar al gobierno de morena y ser el rostro de México en el mundo... no tengo un adjetivo al respecto; nada más tengo un asco".

Asimismo lamentó la postura de López Obrador defendiendo a Pedro Salmerón, propuesto por él como embajador en Panamá a pesar de las acusaciones de acoso sexual de militantes morenistas y alumnas del ITAM.

"Se ve mal el Presidente defendiendo acosadores, lo peor es que no es la primera vez. Gran ridículo hacen quienes en su lambisconería desenfrenada, llaman a éste, un gobierno feminista. Un acosador no debe ser embajador".