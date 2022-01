Transmiten en vivo detención de doctor acusado de homicidio en Tampico

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron en Tampico a un doctor, mientras que su esposa transmitió en vivo a través de su cuenta de Facebook.

La orden de aprehensión contra Roberto "V" fue ejecutada por el delito de homicidio contra un paciente, en hechos que ocurrieron en el año 2016.

Al transmitir su esposa en vivo, el doctor relató que "hubo un caso médico legal en el 2016 en mi contra, por ahí se me culpa de un homicidio, de un paciente que tenía una fístula colovesical , un paciente muy complicado".

Mientras decía que esperaba la llegada de sus abogados, su esposa le sugería que no bajara el vidrio de la ventanilla de la camioneta.

---"Nunca he querido matar a nadie"

Durante la transmisión, entre otras cosas, el doctor Roberto expresó, "nunca he querido matar a nadie".

Un agente federal se acercó a la ventanilla a leerle sus derechos, "puede bajar el vidrio por favor, es la tercera vez que se le informa del mandamiento judicial en su contra, le voy a leer sus derechos".

Le pidió que descendiera de su vehículo, "por última vez, para no hacer el uso de la fuerza".

Al no bajar de su vehículo, el agente rompió el cristal de la ventanilla trasera, "ya rompieron los vidrios, están rompiendo los vidrios de mi camioneta", expresó la esposa de Roberto, quien también es doctora.

Posteriormente, a través de sus redes sociales, la esposa del doctor convocó a familiares, pacientes, amigos y compañeros médicos a que se sumen a una protesta en la Plaza de Armas de Tampico, por lo que considera que es una injusticia.