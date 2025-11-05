logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TORNEO DE GOLF DE HALLOWEEN

Fotogalería

TORNEO DE GOLF DE HALLOWEEN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Transportistas marchan en Uruapan por la paz y justicia

Transportistas de Uruapan se movilizan por la paz y seguridad en la región

Por El Universal

Noviembre 05, 2025 02:48 p.m.
A
Transportistas marchan en Uruapan por la paz y justicia

MORELIA, Mich. (EL UNIVERSAL).- Las protestas continuaban este miércoles para exigir justicia por el asesinato del alcalde Carlos Manzo. Esta mañana transportistas de diferentes organizaciones, realizaron una caravana por la paz y seguridad de Uruapan.

La caravana inició en punto de las 9 de la mañana y recorrió el Paseo de La Revolución; posteriormente el Paseo Lázaro Cárdenas, Avenida Juárez y concluyó en el Centro Histórico, donde colocaron una ofrenda florar en honor a la memoria del alcalde independiente muerto a tiros.

"Tu legado sigue y seguirá siempre, Carlos Manzo", se lee en una lona colocada en el cofre de un tráiler de la rodada y manifestación, que paralizó por casi una hora, las principales avenidas de esa ciudad, ubicada a 110 kilómetros de la capital michoacana.

"La razón por la que estamos aquí es por lo que ha pasado. Toda la sociedad estamos conmovidos. Sobre todo, porque el señor presidente municipal, siempre nos apoyó a todos los camioneros; siempre hubo apoyo de él hacia nosotros y ahora nos toca a nosotros levantar la voz, para que haya justicia y paz", reiteró, Roberto Heredia, uno de los representantes de la Asociación de Camioneros Unidos Uruapan.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En ese mismo sentido, fue el pronunciamiento de los demás transportistas de carga, que llevaron su rodada de manera pacífica, desde uno de los principales accesos, hasta el centro de Uruapan, donde colocaron su ofrenda, en el lugar en el que fue asesinado, Manzo Rodríguez.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Transportistas marchan en Uruapan por la paz y justicia
Transportistas marchan en Uruapan por la paz y justicia

Transportistas marchan en Uruapan por la paz y justicia

SLP

El Universal

Transportistas de Uruapan se movilizan por la paz y seguridad en la región

Rosa Icela Rodríguez indignada por acoso sexual a Sheinbaum en CDMX
Rosa Icela Rodríguez indignada por acoso sexual a Sheinbaum en CDMX

Rosa Icela Rodríguez indignada por acoso sexual a Sheinbaum en CDMX

SLP

El Universal

Rosa Icela Rodríguez muestra su apoyo a Sheinbaum tras incidente en la capital.

Nayarit impulsa autosuficiencia alimentaria en sector maicero
Nayarit impulsa autosuficiencia alimentaria en sector maicero

Nayarit impulsa autosuficiencia alimentaria en sector maicero

SLP

El Universal

Nayarit fortalece la producción de maíz con acciones concretas y apoyo gubernamental

AICM celebra 97 años de operaciones
AICM celebra 97 años de operaciones

AICM celebra 97 años de operaciones

SLP

El Universal

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez conmemora 97 años de servicio aéreo