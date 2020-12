Tras 12 horas, Semefo levanta cadáveres víctimas de Covid en Tlalpan

El Covid-19 arrasó con una familia en la alcaldía Tlalpan. Dos hermanos de 55 y 65 años murieron en su domicilio sin que nadie se diera cuenta, mientras la madre de ambos, de 80 años, está grave en un hospital por el mismo padecimiento. Vecinos encontraron a uno de los hermanos en su recámara y al otro en la cochera, junto a su auto. Al parecer, intentó salir a pedir ayuda, pero las fuerzas no le alcanzaron.

El hecho se registró en una vivienda de la colonia Lomas de Padierna, en Tlalpan. Ahí, según la narración de vecinos a las autoridades, cerca de la 1 de la madrugada del jueves se percataron de la presencia de una ambulancia del ERUM. Los paramédicos reportaron que una mujer de 80 años estaba convaleciente en una de las recámaras, mientras que en la segunda un hombre de 65 ya había muerto, aparentemente, por Covid.

Los residentes aseguraron que los paramédicos se negaron a llevarse a la mujer enferma, pues auguraron "que ya se iba a morir", y notificaron a otro de sus hijos, que también vivía ahí, que esperaran a los peritos de la Fiscalía para que se llevara uno de los cadáveres. El hermano que aún estaba con vida intentó salir a pedir ayuda en su vehículo, pero aparentemente las fuerzas no le alcanzaron y quedó sin vida en la cochera. Los cadáveres permanecieron en ese lugar hasta el medio día cuando los vecinos, preocupados por la movilización de ambulancias en la madrugada, se acercaron.

Fue así como descubrieron los cuerpos ya sin vida y nuevamente solicitaron intervención de las autoridades para que se hiciera cargo de ellos. Al mismo tiempo, le hablaron a sus familiares para notificarles de lo sucedido. Después del medio día llegó un hombre que se identificó como "primo" de las víctimas, pero aseguró que "tenían una mala relación" y estaban distanciados, por lo que decidió dejar los cuerpos dentro del domicilio.

Tuvieron que pasar 12 horas para que los cadáveres fueran trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar los protocolos necesarios. Por este hecho, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) dio a conocer que inició, por protocolo, un acta especial tras las dos muertes posiblemente ocasionadas por Covid-19, luego de que familiares decidieron no hacerse cargo de los trámites funerarios de ambas personas.

La dependencia detalló que durante la madrugada del jueves se recibió una llamada al C5 del gobierno de la Ciudad de México, en la que se reportó el fallecimiento de dos hombres, de aproximadamente 55 y 65 años de edad, por lo que se les ofreció apoyo de los servicios funerarios. Los familiares de los fallecidos rechazaron inicialmente la propuesta, bajo el argumento de que se harían cargo.

Por lo anterior y por ser una muerte por causas naturales, no se inició carpeta de investigación ni el Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos. Sin embargo, al difundirse en redes sociales que los cadáveres seguían ahí, una célula de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales se trasladó al sitio. Entonces los familiares de los fallecidos determinaron que se encargarían de los servicios funerarios, por lo que el representante social de la Fiscalía de Investigación Territorial en Tlalpan inició un acta especial. Lo anterior, a fin de que los peritos de la FGJCDMX trasladaran ambos cadáveres, conforme al Protocolo para el Levantamiento de Cuerpos Fallecidos por Covid sin Disponentes, al anfiteatro de la Coordinación Territorial Coyoacán 3 para posteriormente llevarlos al Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO).