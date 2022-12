Tras 17 años de juicio, restituyen a Coyotepec tierras ocupadas

A-AA+

OAXACA, Oax., diciembre 7 (EL UNIVERSAL).- El Tribunal Unitario Agrario restituyó oficialmente al municipio de San Bartolo Coyotepec la totalidad de tierras que ocupaba la refresquera Gugar y que pertenecen a la comunidad, sin pagar los "gastos útiles" que reclamaba la empresa, con lo que llegó a su fin un conflicto agrario que duró 17 años de juicio. "Se llegó a un término de solucionarlo a través del diálogo, a través de las pláticas con la intervención del gobierno del estado, pero sobre todo con el apoyo de la comunidad, se llegó a hacer un convenio que el lunes pasado se ratificó, fuimos al tribunal unitario a ratificarlo, y de ahí el magistrado acordó este día para venir a ejecutar la sentencia de manera física", explicó la secretaria de bienes comunales de Coyotepec.

Tal como lo anunció días atrás el político Flavio Sosa Villavicencio, quien acompañó a la comunidad de Coyotepec, el convenio firmado entre la empresa y el municipio ante el Tribunal Agrario establece que la refresquera operará durante cuatro años más en el pueblo, pero sin extraer una sola gota de agua.

Esta nueva etapa, señaló la autoridad de bienes comunales, implica "otro tipo de relación, ya que la empresa tiene que cumplirle a la comunidad y resarcirle de alguna forma el daño que sufrió por llevar un juicio agrario de 17 años, entonces, ahorita la comunidad está contenta". Además, de acuerdo con el convenio firmado, la comunidad podrá vigilar en todo momento la operación de Gugar, para verificar que cumpla con los acuerdos.

"Nosotros como autoridad agraria le cumplimos a nuestro pueblo, ni una gota más de agua de San Bartolo para venta", señalaron en conferencia de prensa este miércoles. Detallaron que desde que desmantelaron el pozo del que se abastecía la empresa, en septiembre pasado, los niveles de agua de las comunidades del municipio han subido y ahora abastecen lo suficiente a toda la población.

"Eso fue un logro por parte de la comunidad, porque el pozo sacaba 1 millón 380 mil litros en 24 horas. Era un pozo que tenía la capacidad de extraer 16 litros por segundo, si hacemos la conversión. Desde esta fecha no se ha extraído ni gota de agua e la comunidad", dijeron. Mientras que en días pasados, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) canceló la concesión para la explotación del agua a Gugar, bajo el argumento de que la envasadora ya no es propietaria del inmueble en el que se ubica el pozo que le fue concesionado. La comunidad, agregaron las autoridades municipales y agrarias, será la que decida qué se hará con las 17 hectáreas de tierra que les fueron restituidas.

"Hoy es [un día] muy importante para San Bartolo, todos tuvimos y pusimos un granito de arena, como autoridad municipal, como autoridad ejidal, los ciudadanos en general, jóvenes, niños, adultos estuvieron presentes en este movimiento y aquí San Bartolo sabe organizarse y sabe también dialogar, me da mucho gusto porque sacamos adelante este problema", señaló una de las autoridades.