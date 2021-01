Tras 17 años, liberan a mexicana en EU luego de revisión de pruebas

Una mexicana acusada por el asesinato de un bebé fue puesta en libertad bajo fianza esta semana en Estados Unidos. Rosa Jiménez mantuvo su inocencia durante casi dos décadas.

La mujer, quien trabajaba como niñera, fue condenada por matar a un menor que estaba bajo su cuidado en 2003.

Medios locales, como Dallas News, mencionaron que la jueza de distrito Karen Sage, del condado Travis, ordenó que fuera puesta en libertad, citando "evidencia clara y convincente". La Corte de Apelaciones Penales de Texas tomará la decisión final sobre si anula la sentencia o concede un nuevo juicio. La mujer cumplió 17 años en prisión.

Sage emitió su fallo luego de que tres pediatras especialistas en vías respiratorias afirmaron que la acusada no podría haber introducido por la fuerza toallas de papel por la garganta del menor, como argumentaron los fiscales en el juicio original en 2005.

La fiscalía del condado Travis presentó una declaración jurada que afirmó que uno de los expertos que testificó en el proceso inicial cambió de opinión tras revisar las nuevas declaraciones.

"La justicia retrasada es justicia negada, y yo lamento profundamente esto", dijo Sage en su fallo.

Según el medio, durante una conferencia de prensa con el organismo Innocence Project tras su liberación, Jiménez agradeció a sus partidarios por respaldarla "todos estos años". "Muchas gracias, y simplemente voy a tratar de vivir mi vida con mis hijos".

El Innocence Project, que representa a Jiménez, indicó que la mujer sufre una enfermedad renal en etapa avanzada que la hace particularmente vulnerable al Covid-19.

Luego de su liberación el miércoles, fue detenida por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) porque no tenía autorización para estar en el país al momento de su arresto.

Según Innocence Project, "luego de revisar el caso de la Sra. Jiménez, ICE ejerció discreción y mostró compasión para liberarla".

El grupo señaló que "al momento de su arresto la Jiménez estaba embarazada de su hijo Emmanuel y su hija Brenda tenía solo un año de edad. 'La semana que viene su hija se va a casar y creo que no podría ser una declaración más profunda de todo lo que se ha perdido, todo lo que le quitaron a ella y a su familia'", dijo su abogada Vanessa Potkin.

"Estoy muy emocionada. Después de todo este tiempo voy alcanzar a llegar [a su boda]... el momento más importante de su vida. Y yo voy a estar ahí, eso es emocionante", declaró Jiménez, según el Innocence Project.