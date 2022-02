Tras 40 años, intentan sacar del aire a Radio Universidad

CHILPANCINGO, Gro., febrero 25 (EL UNIVERSAL).- "Apague todos los aparatos y corte la transmisión", pidió uno de los inspectores del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) al director de la Radio Universidad, Víctor Wences Martínez; él se negó y fue a la cabina de radio a informar a los radioescuchas sobre la "inspección" del Ifetel. Los inspectores iban acompañados por soldados de la Guardia Nacional (GN), quienes intentaron ingresar a las instalaciones de la radio, que pertenece a la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).

Antes, Wences Martínez impidió el acceso a los soldados: "No pueden entrar porque violan la autonomía de la universidad", les dijo. Eran las 11:00 horas del miércoles. La señal de la radio no se interrumpió, continuó para informar sobre todo lo ocurrido.

A la radio comenzaron a llegar conductores, luego reporteros y ciudadanos a impedir el cierre de Radio Universidad. Tomaron los micrófonos. Sergio Ocampo, fundador y conductor de Radio Universidad, consideró que esta inspección se trataba de una intimidación del gobierno federal.

"La presencia de los soldados, eso es violar la autonomía de la universidad, nosotros no somos delincuentes, esta radio está en terrenos de la universidad", explicó Ocampo.

Los radioescuchas no dejaron de llamar a la cabina: "Compañeros, soy obradorista, soy fundador de Morena, pero si tocan la universidad, a la radio, independientemente de quién sea, el gobierno federal o el gobierno estatal o el partido, la voy a defender (...) Javier Martínez Juárez, desde Ometepec".

La operación de los inspectores del Ifetel junto con soldados de la GN prendió las alertas de inmediato, y había razones. Dos horas antes, desmantelaron otra radio en Chilpancingo: Digital 106.3 FM; se llevaron su transmisor y la sacaron del aire. Un día antes, habían sacado del aire una radio en Chilapa y otra en la comunidad de El Ocotito de Chilpancingo.

A la radio comenzaron a llegar reporteros que consideraron como una hostilidad más para la libertad de expresión en México. Protestaron en respaldo de la radio y para exigir el retiro de los soldados de la GN. Wences Martínez explicó que desde hace tres años comenzó el trámite para obtener el permiso ante el Ifetel. Detalló que lleva 80% de avance y que no se ha concluido por la burocracia del propio instituto.

Radio Universidad está a punto de cumplir 40 años transmitiendo de forma ininterrumpida. Forma parte del proyecto Universidad-Pueblo, con el que se logró la autonomía de esta casa de estudios. Su programación es de corte social, cultural y académico; sin embargo se ha convertido en un foro abierto para la población. Durante estas cuatro décadas, Radio Universidad ha resistido la represión y los constantes intentos por cerrarla.