Tras agresión a paramédicos de Cruz Roja, plantean regular ambulancias particulares en la CDMX

Luego de que paramédicos de una ambulancia particular agredieron a golpes a elementos de la Cruz Roja, en la alcaldía Azcapotzalco, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, comentó que es necesario avanzar en su regulación. "Es un tema que tenemos que atender, no es solo un operativo, es un tema de regulación del sistema prehospitalario y de las emergencias", dijo.

Expuso que aunque se tenía planeado trabajar en la regulación de estás ambulancias, los esfuerzos se dedicaron principalmente para atender a la pandemia, pero aseguró que próximamente entrarán en el procedimiento de regulación y de atención. "Es para el beneficio de las personas, que sepan que cuando hay una ambulancia, que está regulada adecuadamente para poder atender y que no entra en este proceso de competencia con el sistema que sistema de atención prehospitalaria y de emergencias del Crum de la Ciudad de México", expuso la mandataria.

Destacó que actualmente la atención de emergencias ya está operando en el C5, y se dividió la Ciudad en atenciones, entre el Erum de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Cruz Roja y el Crum que, incluso tiene ambulancias de terapia intensiva.