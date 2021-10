Tras amenazas Segob brindará protección a hijo de Lilly Téllez

Este lunes, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto Hernández López instruyó a Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, con el fin de brindar protección al hijo de la senadora Lilly Téllez, tras las amenazas recibidas en redes sociales, luego de que la senadora arremetiera en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador.

A través de un comunicado difundido en Twitter, la Sebog solicitó que se otorguen medidas de protección al hijo de la senadora para garantizar su vida, integridad, libertad y seguridad ante las amenazas recibidas en su contra.

"Me refiero a su oficio No, SLT/LXV/006 del 7 de octubre de 2021, por medio del cual solicita se otorguen medidas de prevención y protección a su hijo menor de edad para garantizar su vida, integridad, libertad y seguridad ante las amenazas proferidas en su contra", se lee en el informe.

Asimismo, en la carta se menciona que se le notificó al subsecretario Alejandro Encinas realizar las medidas necesarias que permitan atender el requerimiento de la senadora.

"Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que he instruido al Lic. Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, para que se realicen las acciones conducentes que permitan atender su requerimiento", agregó el comunicado.

Ante ello, Lilly Téllez compartió un tuit, agradeciendo al Secretario de Gobernación y quedó a la espera de las instrucciones del subsecretario Encinas.

"Agradezco al Secretario de Gobernación @adan_augusto por la cortesía de su respuesta. Quedo atenta a sus instrucciones en @SEGOB_mx con mi estimado subsecretario @A_Encinas_R", escribió la senadora.

AMLO advierte ante amenazas. Ante las amenazas en redes sociales que denunció la senadora Lilly Téllez, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a sus simpatizantes que "cuidadito" con hacerle daño a otra persona y pidió respetar a los que piensan diferente a su movimiento de transformación.

"Aprovecho para decirles a todos lo que simpatizan con nosotros, cuidadito con hacerle daño a otra persona, hay que respetar, no me gusta la palabra tolerancia, me gusta la palabra respeto, lo digo porque la senadora Lilly Téllez está diciendo que está siendo acosada", dijo el presidente López Obrador en su conferencia mañanera del miércoles, 6 de octubre en Palacio Nacional.

El tuit de Lilly Téllez. El pasado 1 de octubre la senadora Lilly Téllez compartió un tuit en el que dijo que el presidente López Obrador acudiría al Senado, por lo era preciso hacerle frente.

"El violador serial de la Constitución: el señor presidente López Obrador... vendrá al Senado la próxima semana; es preciso hacerle frente", escribió.