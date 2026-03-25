Tras años de búsqueda, halla restos de su hijo

HERMOSILLO, Son.- Durante años, la voz de Ceci Flores Armenta ha sido una de las más firmes en el desierto. No por fuerza, sino por amor. Un amor que no se rindió ante el sol inclemente, la tierra endurecida ni el paso del tiempo. Hoy, esa misma voz se quiebra: ha localizado los restos de su hijo, Marco Antonio, desaparecido el 4 de mayo de 2019.

El hallazgo ocurrió en el kilómetro 46 de la carretera 26, en Hermosillo. Ahí, donde el paisaje parece interminable y la esperanza se vuelve frágil, Ceci encontró lo que durante tanto tiempo buscó sin descanso.

La Fiscalía le informó que los restos corresponden a su hijo. Sin embargo, no hay consuelo completo: no está entero.

"Vámonos a casa, hijo, de donde nunca tuviste que partir".

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No fue un grito, sino una promesa cumplida en medio del dolor más profundo.

Ceci Flores halló fragmentos de huesos de su hijo

Desde aquel 4 de mayo de 2019, Ceci luchó contra todo: el olvido institucional, la indiferencia social, el cansancio físico.

Caminó kilómetros bajo el sol, escarbó con sus propias manos, lloró mientras el polvo le nublaba la vista. Lo hizo con una certeza que nunca abandonó: encontraría a su hijo.