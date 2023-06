Tras asesinato de Hipólito Mora Ramírez Bedolla va a Palacio Nacional

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 29 (EL UNIVERSAL). - Tras el asesinato de Hipólito Mora, exlíder de autodefensas en Michoacán, el gobernador de esa entidad, Alfredo Ramírez Bedolla, acudió a Palacio Nacional.

El gobernador de Michoacán, reveló que su gobierno le había pedido a Hipólito Mora, exlíder de las autodefensas en esa entidad, de que se mantuviera en la capital Morelia para que no corriera riesgo su vida, pues había recibido amenazas, pero no aceptó y regresó a la comunidad de La Ruana, municipio de Buenavista, donde hoy fue asesinado, junto con tres policías estatales que eran parte de su equipo de seguridad.

En entrevista en Palacio Nacional y al lamentar este asesinato, el gobernador aseguró que la Fiscalía de Michoacán está investigando los hechos para que no quede impune el caso.

"Nosotros le habíamos pedido a Hipólito que por estos temas se mantuviera en la capital de Morelia, para que no corriera riesgo su vida, el desafortunadamente no aceptó, quiso ir precisamente hacia su lugar de origen y desafortunadamente ocurrió el día de hoy este tema, pero vamos a investigar.

"Yo estoy en contacto con el fiscal para que no quede impune, porque hay líneas de investigación y las vamos a seguir. Eso informa el fiscal y seguramente en las próximas horas dará más información más amplia".

"Movimiento armado que encabezó fue ilegal y no trajo nada bueno, al contrario"

En el recinto histórico, el gobernador indicó que se está en la espera de confirmación de que uno de los cuerpos sea de Hipólito Mora, pero informó que ya se tienen confirmado el fallecieron de tres escoltas de la Guardia Civil que custodiaba al exlíder de la autodefensas.

Acusó que el movimiento de autodefensa que encabezó Hipólito Mora hace una década fue "un movimiento armado ilegal" que no trajo nada positivo al estado, sino al contrario.

"Hay que recordar la historia de esta persona que encabezó hace una década, el movimiento armado ilegal de autodefensas que no trajo nada positivo al Estado, al contrario, pero lamentamos sinceramente esta situación.

"La Fiscalía está confirmando en estos momentos ya levantaron los cuerpos, la ruana está tranquilo también Buenavista, que es el municipio, llegó de inmediato el secretario de Seguridad Pública, fue él que me dio los reportes y estamos esperando la confirmación. Pero bueno, si hay indicios de qué se trata de Hipólito Mora y lamentamos esto".

"¿Seguirá la vigilancia en la zona?", se le preguntó.

"Hay vigilancia y bases de operaciones interinstitucionales en la zona, en estos lugares y va a seguir".

"¿Hay algún grupo armado que estuviera siendo investigado por estos hechos?", se le siguió cuestionando.

"Bueno ya eso ya es una cuestión de la Fiscalía del Estado para ya no abundar yo en cosas que puedan entorpecer o puedan dar otra información distinta. Eso ya la Fiscalía del Estado", respondió.