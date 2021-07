"Tras comicios del 6 de junio, PRD en riesgo de irse al abismo", reconoce Zambrano

El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano reconoció que tras los resultados de las elecciones del pasado 6 de junio, se acrecentaron los conflictos internos al interior del instituto político, por lo que exigió a su militancia recomponer y dejar el "canibalismo político", pues existe el riesgo de "irse al abismo".

Explicó que el Estado de México es la primera entidad en donde las tribus del sol azteca están exigiendo la renuncia de su presidente local, Cristian Campuzano, lo que consideró "el peor camino" para expresar las inconformidades.

"Fueron un conjunto de factores que influyeron en los resultados electorales y no deben cobrar facturas personalizadas fomentando un canibalismo político que es terriblemente nocivo para al partido, yo les hago un llamado respetuoso para que en lugar de empezar a buscar culpables analicen causas y sobre todo pongan el acento en la unidad y en buscar el relanzamiento del PRD", detalló a EL UNIVERSAL.

En la entidad mexiquense el PRD ganó dos distritos de mayoría locales, 79 regidurías, y 10 alcaldías de las 49 que se confrontaron. Los grupos que exigen la renuncia del dirigente son ADN y Vanguardia Progresista.

Al respecto, el líder perredista dijo que es propio de "una mirada muy miope" el pensar que la solución a los problemas del partido en ese estado se va a terminar quitando a Cristian Campusano, y adelantó que, de continuar por esa vía, se contribuirá al deterioro del sol azteca en el resto del país.

"Con ello no se van a resolver por arte de magia los problemas del partido, esa no es la ruta, son momentos de unidad y de mucha responsabilidad. Si bien es cierto que no se tuvieron los mejores porcentajes electorales, la ruta de la confrontación solo va a ayudar a reproducir este tipo de problemas en otros estados, si no se entiende que al continuar con el deterioro podemos irnos al abismo pues estaremos firmando una especia de suicidio anticipado".

Proponen mesa de diálogo

Al respecto, el dirigente del PRD en el Estado de México, Cristian Campuzano, dijo que el municipio que más les dolió perder fue Nezahualcóyotl, y reconoció que su candidato, Héctor Bautista, "no conectó" con la ciudadanía.

"Héctor Bautista fue nuestro candidato en Neza, como candidato no alcanzó a conectar con la ciudadanía y pasamos de 185 mil votantes que teníamos en 2018 a apenas 25 mil votos, está claro que uno fue atractivo para la ciudadanía, me parece que Héctor debe reflexionar su papel en estos momentos", puntualizó.

Sobre las exigencias de su renuncia, el líder perredista coincidió con su dirigente Jesús Zambrano, y llamó a las tribus a hacer a un lado el escarnio público. En su lugar, llamó a la creación de una mesa de diálogo.

"Hay un grado de responsabilidad de las corrientes, ADN debe reflexionar porque después de ser un equipo muy importante en todo el país, ha quedado prácticamente en la desolación, y por el otro lado no contribuye esta ruta de factura, me parece que tanto ADN como lo que queda de Vanguardia Progresista deberían estar construyendo en sentido positivo y no estar poniendo los tambores de guerra porque eso no le ayuda al partido. En los hechos hay muchas cosas que analizar en una perspectiva muy amplia, hay que construir de una mesa política y a ponernos a trabajar y no a pelearnos", aseveró.

Propuso la reorganización de todos los espacios en el Estado de México y regresar a territorio para ganar a ras de tierra municipio por municipio.

"Si comenzamos una cacería de brujas, quitando y poniendo no es la solución, el gran riesgo que corre el PRD. Si no entienden las corrientes que la ruta debe ser la reorganización, estaremos repitiendo los grandes errores que han hecho tanto daño. Repito, la solución es unidad y más unidad", concluyó.