Tras declinar por Padierna, Edgar Cerda es destituido

Tras la decisión de Edgar Cerda, candidato del partido Fuerza por México (FxM) a la Alcaldía Cuauhtémoc, de declinar en favor de la abanderada de Morena, Dolores Padierna Luna, FxM sostuvo que "fue por decisión personal desleal, originada por las múltiples deudas económicas públicas que mantiene con vecinos de esa demarcación".

En un comunicado, dicho instituto político consideró que la conducta de su ahora excandidato, "no es apropiada para ser un competidor de Fuerza por México, ya que buscó el refugio en el partido político Morena para mantener las mismas prácticas de siempre, enfocadas a engañar a la gente y no cumplirle", acusó.

"En Fuerza por México CDMX nos deslindamos de las deudas y pendientes de pago que Edgar Cerda tiene con la gente de la Alcaldía de Cuauhtémoc. En la contienda legislativa, la competencia se encuentra a tercios", aseguró.

Explicó que sus candidatos, Salvador Loyo, candidato a diputado federal, y Armando Ríos Piter, como diputado local del Distrito 12, están en la brecha final con amplias posibilidades para derrotar al partido en el poder.

Jaime Ochoa Amorós, presidente de FxM capitalino, reafirmó el planteamiento de su dirigente nacional, Gerardo Islas, de mantener en las filas del partido únicamente a candidatos comprometidos que lleven la bandera de la justicia y la honradez y eliminar las prácticas de la vieja política.

"Fuerza por México reitera que no solapará actos de corrupción, ni acuerdos que los integrantes del partido hagan anteponiendo intereses personales sobre las misiones sociales", enfatizó Ochoa Amorós.