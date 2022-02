Tras dichos de AMLO sobre España, PRI pide cuidar intereses de México

OAXACA DE JUÁREZ, Oax., febrero 10 (EL UNIVERSAL).- El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, consideró que se debe tener mesura y se debe ser cuidadoso en el manejo de la política exterior del país y ser inteligentes para proteger los intereses de México, cuidar las inversiones y la imagen del país.

Esto, ante las declaraciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en las que afirmó que debe haber "una pausa" en las relaciones con España.

"Ya saben que en el Gobierno de la República se dicen muchas cosas. Creo que tenemos que ser cuidadosos, hay que pensar siempre lo que se manda de mensaje en la política exterior de México, porque afecta a los mexicanos", dijo durante su visita a Oaxaca para asistir a la convención de delegados del PRI en la que se definirá a Alejandro Avilés como el candidato a la gubernatura del estado.

El dirigente priista mencionó que España es un país con el que se tienen relaciones importantes y que atender esas declaraciones sólo le corresponden al presidente López Obrador.

"Debemos cuidar las instituciones pero también dar una imagen seria y responsable en la política internacional", dijo.

Alejandro Moreno, por otra parte, aclaró que hasta el momento el Ejecutivo federal no ha enviado ninguna iniciativa de reforma electoral ni relacionada con la Guardia Nacional. Pero adelantó, que en el caso del Instituto Nacional Electoral (INE) no van a aceptar ninguna reforma que implique que se debilite y en la que pierda autonomía, transparencia y facultades ya adquiridas para garantizar procesos democráticos.

En el caso de las elecciones a gobernador que se celebrarán en seis estados, aseguró que en cuatro de ellas: Durango, Aguascalientes, Hidalgo y Tamaulipas, las encuestas muestran que el PRI y la coalición con el PAN y PRD, ganará las contiendas; mientras que en Oaxaca y en Quintana Roo se mantienen competitivos.

"Hoy Morena se cae a pedazos en el país, se derrumba, hay divisiones. Es una desgracia, una tragedia, en el gobierno federal no han dado un solo resultado, no han generado empleos, opciones para los jóvenes, para las mujeres, no hay resultados en salud, no hay apoyo al campo. Desaparecieron todos los programas que beneficiaban a la gente, desaparecieron Prospera, el Seguro Popular, las estancias infantiles", sostuvo.

En números, aseguró que Morena perdió 15 millones de votos en las pasadas elecciones de 2021 en comparación con las elecciones de 2018 cuando ganaron la presidencia de la República con 30 millones de votos; también, dijo, perdieron la mayoría en el Congreso de la Unión.

Alejandro Moreno, además, calificó de cínico al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y lo acusó de estar involucrado "en todos los actos de corrupción señalados, tratando de poner cortinas de humo. Es un cínico. Le hemos dicho que Morena es la peor tragedia para este país. No dan una. No hay resultados económicos, no hay crecimiento, ni hay empleo", declaró.

Sobre Oaxaca, el líder nacional del PRI afirmó que van a ganar las elecciones con Alejandro Avilés y rechazó "que hayan entregado la plaza a Morena".