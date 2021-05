Tras dichos de Rafael Ojeda, el ministro Arturo Zaldívar garantiza que jueces defenderán derechos humanos y Constitución

Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), señaló que la función de los jueces federales es defender los derechos humanos y la Constitución.

A través de redes sociales, Zaldívar señaló que seguirán garantizando su autonomía y que "un Poder Judicial independiente es esencial en la democracia".

Este viernes, en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, declaró: "parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial".

En Palacio Nacional, el almirante Ojeda señaló que trabajan en una nueva reforma para poder meter dentro de los decomisos, más sustancias que son precursores químicos que van para producir más drogas.

"Entiendan que esto es una situación que hay que hay que hacerla paso a paso y bien fiscalizada y bien judicializada porque si no, las ayudas que no tenemos muchas, de jueces y ministerios públicos.

"Tenemos que cerrar bien el círculo porque si no se nos van. Hay muchos casos que hasta pena nos dan que actúen de esa manera, parece ser que el enemigo lo

tenemos en el Poder Judicial y tenemos que cerrar bien ese círculo para poder llevar a cabo la detención. Tenemos varios casos pero los tenemos que hacer muy bien hechos", expresó Ojeda.

Rafael Ojeda reveló que los cárteles optan también por los puertos de Ensenada y Guaymas para el tráfico de precursores químicos como el fentanilo, que ya no están exclusivamente por los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, los más importantes del Pacífico mexicano por el volumen de carga que reciben procedente de Asia.

"Es cierto, a partir de que se tomó el control de los puertos se les ha estado cerrando el camino y ya no está exclusivamente yéndose a Manzanillo o Lázaro Cárdenas, ya subieron a Ensenada, por ejemplo, y ya están metiéndose por Guaymas, pero estamos haciendo nuestra labor", aseguró Ojeda Durán.

Asimismo, informó que este jueves se aseguraron, en el puerto de Guaymas, Sonora, un cargamento de 691 kilogramos de metanfetamina en líquido que era trasladado en sacos de carbón.

Aseguró que hay seguimiento del caso, porque la "idea no es nada más decomisar la carga sino de dónde viene, quién la trae, quién la manda y a dónde van para seguir ese camino vamos a interactuar, porque la carga (de Guaymas) iba a España".

En tanto, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación aclaró en un comunicado que los jueces federales "no son ni amigos ni enemigos de nadie, sino que obedecen únicamente a la Constitución y actúan en defensa de los derechos humanos de las personas".