Tras esperar cirugía por 8 meses, muere Petra
Chilpancingo, Gro.- Petra Herrera Luna, una joven de 24 años, sordomuda, falleció la mañana del viernes en el hospital Juárez, en la Ciudad de México, donde le realizaron una cirugía de reconexión intestinal, luego de que hace casi ocho meses, en el hospital nuevo del IMSS-Bienestar de Tlapa, en la Montaña de Guerrero, le perforaron el intestino grueso cuando acudió por dolores provocados por el apéndice.
De acuerdo con familiares, el jueves en el hospital Juárez, la joven fue sometida a la cirugía de reconexión intestinal, tuvo una perdida considerable de sangre y, después, sufrió paros respiratorios.
Petra fue trasladada al hospital Juárez para realizarle la cirugía de reconexión intestinal porque en el hospital IMSS-Bienestar de Tlapa no cuenta con especialista, pese a que fue anunciado por el gobierno federal como un nosocomio con especialistas.
La semana pasada, Petra fue trasladada luego que se publicara en El Universal que hace ocho meses le perforaron el intestino grueso y que el hospital IMSS-Bienestar únicamente le ofrecía a la familia la realización de la operación en otro nosocomio, pero sin cubrir el costo de los pasajes, la alimentación y hospedaje, pese a que se trató de una negligencia médica.
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Durante estos meses, la familia asumió toda la responsabilidad de los cuidados y el pago del material de curación y tuvo que conseguir cada mes por lo menos 5 mil pesos extras.
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