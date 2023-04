Tras extinguir el Insabi, PAN propone restitución del Seguro Popular

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 25 (EL UNIVERSAL).- Tras la aprobación de la reforma para que se extinga el Insabi para sustituirlo por el IMSS-Bienestar, la bancada del PAN presentó una iniciativa para solicitar la restitución del Seguro Popular.

El diputado albiazul, Román Cifuentes Negrete presentó el proyecto a nombre de su grupo parlamentario, y señaló que tras el "fracaso" del Insabi, resulta urgente que regrese el modelo anterior.

"Es urgente y fundamental. El Seguro Popular era una política que sí funcionaba, que sí garantizaba atención a las familias, que sí garantizaba la atención a niños con cáncer, que sí garantizaba la atención a personas con padecimiento crónicos", indicó.

El legislador panista recriminó a la bancada de Morena por "tardarse" en reconocer que el Insabi no funcionó.

"Son unos cínicos ¿por qué se tardaron tanto en reconocer su fracaso? ¿por qué condenaron a la muerta a tantas mexicanas y mexicanos? Necesitamos un seguro popular que cuando haya una pandemia no seamos el peor país en su manejo, un seguro que no deje morir a sus médicos y enfermeras", reclamó.

Tras la presentación, Cifuentes Negrete pidió al pleno que su iniciativa fuese tratada en el pleno como de "urgente resolución", sin embargo, la propuesta fue rechazada por la mayoría de Morena y sus aliados del PT y PVEM.

Fue turnada a la Comisión de Salud.