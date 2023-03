Tras freno de la Corte al Plan B, AMLO se lanza en su contra

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 25 (EL UNIVERSAL).- Luego que ayer por la noche el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Javier Laynez Potisek admitió la controversia constitucional que interpuso el INE en contra del Plan B de la reforma electoral y que la frena por el momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó en contra del Máximo Tribunal y lo acusó de ser parte de la "mafia del poder" y de ser partidarios de lo oligarquía.

En breve entrevista con medios al iniciar su gira de supervisión del Tren Maya por Quintana Roo, el jefe del Ejecutivo federal aseguró en forma sarcástica que "los distinguidos miembros" del Poder Judicial y del INE están en contra de su reforma electoral porque quieren seguir ganando sueldos elevados, pues "su único dios es el dinero" y ese es, afirmó, el fondo del asunto.

"Es la misma mafia, son iguales que Ciro Murayama, consejero del INE, que Claudio X. González, que los conservadores que no quieren que haya democracia, porque ellos son partidarios de la oligarca, no de la democracia. ¿Saben qué es la oligarquía? Es el gobierno de los ricos y la democracia es el gobierno del pueblo. Entonces ellos no quieren al gobierno del pueblo, entonces por eso no quieren la reforma electoral, eso es lo que está sucediendo.

"Pero además, los distinguidos miembros del Poder Judicial y de INE ganan más que lo que gana el Presidente de la República. Entonces como la ley lo que busca es reducir los sueldos elevadisímos, de los consejeros y de los jueces, magistrados, ministros de la Corte, pues quieren porque ellos tienen como dios al dinero, su único dios es el dinero. Ese es el fondo del asunto", dijo.

Ayer, el ministro de la SCJN, Javier Laynez Potisek admitió la controversia constitucional que interpuso el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del Plan B de la reforma electoral y concedió la suspensión solicitada por el organismo, que frena por el momento la reforma.

La suspensión decretada es para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que hoy se encuentran y rijan las disposiciones vigentes antes de la publicación de reformas a diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que expiden una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.