Tras muerte de arqueólogo, demandan al INAH más seguridad

CIUDAD DE MÉXICO, julio 19 (EL UNIVERSAL).- El Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) piden a las autoridades del Instituto seguridad para el personal, luego que el arqueólogo Emmanuel Eleazar Reyes Estrada falleciera en trabajo de campo.

"Es imperioso que las autoridades de nuestra institución asuman la responsabilidad en términos de darles la cobertura de seguridad en todos los aspectos a todo el personal para no caer en delitos de omisión. El personal que efectúa trabajos de investigación en campo, sin importar el tipo de contratación al que estén sujetos tiene derecho a la protección máxima", se lee en una carta que envió el sindicato al director del INAH, Diego Prieto.

En la misiva, el sindicato se manifestó en contra de "la precariedad y orfandad institucional" con la que el personal se enfrenta en trabajos de campo. También señaló que no hay herramientas para estar en constante comunicación ni acompañamiento del INAH en aspectos legales, administrativos y de protección civil en el trabajo.

"Ni siquiera están reconocidos como riesgos laborales todos los peligros a los que se enfrentan en estas diligencias", agregó el sindicato y dijo que la muerte de Reyes Estrada ejemplifica la situación.

El pasado sábado, tras comentarios en redes sociales, el INAH comunicó que el arqueólogo Emmanuel Eleazar Reyes Estrada –Proyecto de Salvamento Arqueológico Energía Los Cabos– había fallecido "por un cuadro aparente de insolación o 'golpe de calor'".

El jueves 13 de julio se notificó a las autoridades la desaparición del arqueólogo. La policía municipal, protección civil y sus compañeros emprendieron su búsqueda. Mientras tanto, el INAH "contactó" a la Comisión Estatal de Búsqueda, la Subsecretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y la Secretaría de la Defensa Nacional "para intensificar la búsqueda", indicó en un comunicado de prensa.

"No es exagerado asegurar que se movilizaron todas las fuerzas susceptibles de ser puestas en juego para encontrar al compañero", agregó el INAH.

Un día después fue hallado el cuerpo de Emmanuel Eleazar Reyes Estrada "sin vida de Emmanuel Eleazar, sin huellas de violencia, sin que se le hubiesen sustraído sus pertenencias y con signos de haber perdido la vida desde el día anterior", detalló el Instituto.