Tras nulidad de licitaciones, reponen procesos de abasto de medicinas

Tras nulidad de licitaciones para la compra de fármacos para el sistema de salud, el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark García, informó que, 837 medicamentos e insumos, entrarán en subasta inversa para conseguir mejores precios y proveedores que prevén que queden listos el siguiente 26 de mayo.

"Esto por dos razones uno son medicamentos que se compraron más caro de lo que pudieron haberse comprado, más caro que lo que deberían haber sido adjudicados y en segundo lugar medicamentos de proveedores que han demostrado incumplimiento sistemático en estos últimos meses, que por esa razón estamos haciendo esta subasta", explicó en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, este martes.

Eduardo Clark indicó que en paralelo y asegurar que haya abasto en los hospitales y clínicas se compraron 175 claves emergentes pues incluyen 21 medicamentos oncológicos.

"Son 85 millones de piezas que pidieron las instituciones y para que vean la razón por la que hicimos este proceso de nulidad. El fallo en esta compra urgente vio un proceso de subasta inversa de entrega inmediata. Ahorramos cerca de mil millones de pesos, un poco más de mil millones de pesos. Comparaba los precios de la licitación, si sabemos que esta subastas que se van a realizar a final de mes van a incidir en tener mejores funciones de precio y también evidentemente mejores proveedores que cumplan, que entreguen los medicamentos e insumos a los hospitales", declaró.

Abundó que, en la compra de medicamentos, mil 139 claves ya se cuenta con contratos formalizados y están siendo rutinariamente solicitados y entregados.

"(...) de las enfermedades más complicadas los más caros de estos medicamentos para cáncer hemofilia, otro tipo de enfermedades, estos medicamentos no fueron afectados por la nulidad de licitación que se tuvo. Es decir, estos medicamentos desde que se asignaron en enero siguen siendo pedidos. Los contratos están formalizados y rutinariamente están siendo pedidos, entregados y dispensados directamente a los pacientes". Añadió que representó un ahorro de esta compra en medicamentos de cerca de 27 mil millones de pesos.

Mientras que en otro grupo de medicamentos, 954 claves volvieron a generar nuevos contratos este lunes, derivados de la nulidad de licitación, es decir, son las claves de tipos de medicamentos, "donde quedó claro que habíamos adjudicado a los mejores proveedores, no solo en términos de costo, como habíamos hablado en varias ocasiones, pero también que en los meses desde que se hizo la lista habían mostrado estar rutinariamente entregando los insumos que le solicitaba el sector salud.

"Estas claves fueron asignadas el día de ayer y hoy, a partir de hoy las instituciones pueden ya formalizar contratos y comenzar a pedir este abasto de medicamentos para que vean lo importante también de estas claves. Representan cerca de 22 millones de piezas de insumos.

"Estas claves son las primeras del proceso de nulidad de licitación que ya se reasignaron y que las instituciones pueden pedir para que le llegue a los pacientes a la brevedad y son en todos los casos proveedores que ya habían sido adjudicados y que vean demostrado no solo los mejores precios, pero también las mejores entregas en términos de sí estar entregando".

Abundó que, en mayo se han entregado 38 millones, y se acelera la entrega de 85 millones de piezas urgentes.