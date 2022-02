Tras ocho meses cerrada, se reparten control de la UDLAP

PUEBLA, Pue., febrero 24 (EL UNIVERSAL).- Los integrantes de la directiva pasada de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) recibieron el control del campus, con lo cual la rectora Cecilia Anaya Berríos estará al frente de la casa de estudios privada.

Tras ocho meses de permanecer cerrada, cerca de las nueve de la mañana Anaya Berríos ingresó al campus de la universidad, la cual opera con el nuevo patronato tras una disputa por el control de la Fundación Mary Street Jenkings.

Es decir, se trata de un acuerdo legal que permitió que integrantes del anterior patronato ocupen la rectoría de la UDLAP, en tanto los nuevos integrantes conservan legalmente el patronato la fundación que dio orígen a la universidad.

Entregan la posesión jurídica y material de la UDLAP

En un comunicado de prensa, se dio a conocer que en los términos solicitados por el Patronato legalmente constituido de la fundación Mary Street Jenkins, se entregó la posesión jurídica y material de la UDLAP a la Doctora Cecilia Anaya Berríos.

"Esto fue posible gracias a que este Patronato obtuvo de un Juez la restitución de dicha posesión. Además, a través de una jurisdicción voluntaria, este Patronato conminó a la Doctora Cecilia Anaya Berríos a recibir la posesión y asumir su administración", se explicó.

El actual patronato llamó a que la UDLAP no debe ser la moneda de cambio en los litigios que los patronos removidos enfrentan por la presunta sustracción del patrimonio fundacional y por presuntos actos fraudulentos de administración de los bienes que lo componen.

La entrega de la posesión de la UDLAP, a pesar de la resistencia de los actuales directivos, dijeron los actuales integrantes del patronato, fue posible gracias a las acciones legales de remediación promovidas por este Patronato y, muy particularmente, al compromiso y actuación ejemplar de los poderes judiciales federal y estatal.

"No hay plazo que no concluya: hoy la UDLAP regresa a actividades presenciales. Enhorabuena. Esperamos que sea un ciclo muy provechoso para todos. Este Patronato, atento a sus responsabilidades, velará por el mejor destino para la comunidad UDLAP".

A principios de febrero, uno de los rectores de la Universidad de las Américas Puebla, Armando Ríos Piter, el cual fue designado por uno de los grupos que se disputan el control de la casa de estudios privada, renunció al cargo.

A través de su cuenta de Twitter, recordó que las puertas de la Universidad se encuentran abiertas para el regreso a clases presenciales, ello luego que una juez del Poder Judicial del Estado ordenara la reapertura.

La Udlap se encuentra tomada por orden de un Juez debido a un pleito por el control de los recursos de la Fundación Mary Street Jenkings, instancia que dio origen a la casa de estudios privada.

Y como parte del pleito por 720 millones de dólares, cuatro directivos universitarios, entre ellos el rector Luis Ernesto Derbez, se separaron de sus cargos para enfrentar una orden de aprehensión por diversos delitos.

El conflicto por los bienes y recursos de dicha fundación provocó que hubiera dos rectores y dos organizaciones que se asumen como legítimos patronos.