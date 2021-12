Tras protestas, informa Murat que se deben 200 mdp a trabajadores

Ante los bloqueos y protestas de cinco sindicatos de la capital del estado que han mantenido sitiada la ciudad desde hace 72 horas, el gobernador Alejandro Murat informó que el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez adeuda 200 millones de pesos en pago de prestaciones laborales y salarios a trabajadores, y que ante la nula respuesta del aún edil morenista Oswaldo García Jarquín, su gobierno junto a la Federación han conseguido los recursos.

A través de un video, el gobernador reconoció que las últimas 72 horas han sido difíciles para las familias de la capital, ante lo que recalcó que es importante hacer de conocimiento de la ciudadanía que el municipio de Oaxaca de Juárez, al igual que todos los del país, son "autónomos e independientes" en el manejo de sus recursos económicos, por lo que no dependen ni del gobierno del estado ni de la Federación.

"El problema surge porque el municipio de Oaxaca de Juárez tiene hoy deudas que superan los 200 millones de pesos en pago de salarios y aguinaldos de sus trabajadores", expresó Murat en el video de poco más de cuatro minutos.

Murat aclaró que ni su gobierno ni el federal son responsables de la situación que enfrenta el ayuntamiento capitalino, pues sólo es responsabilidad de las autoridades municipales "prever y planear tener esos recursos para pagar en las fechas que establece la ley".

Precisó que en este momento el gobierno municipal de Morena "no tiene los recursos para responder", y que su administración se enteró de esto hace apenas 72 horas, ante lo cual un equipo de funcionarios estatales, encabezados por las secretarías General de Gobierno y de Finanzas del gobierno de Oaxaca se han ocupado en conseguir los recursos.

"Después de un esfuerzo muy importante, en colaboración con la Federación, estamos en condiciones para comenzar a dispersar esos recursos a partir de este viernes. El gobierno de Oaxaca no tiene una caja fuerte en donde tengas guardado 200 millones de pesos, ni si quiera en el banco, es por eso que ha sido tan complicado poder responder a las exigencias de los trabajadores del municipio de Oaxaca".

Murat agregó que en el ánimo de respetar las exigencia y derechos de los trabajadores, así como estas fechas especiales y poder "retomar la tranquilidad de la capital y la gobernabilidad en el estado", que daba la cara ante los oaxaqueños y adelantó que se vigilará que los acuerdos tomados se cumplan y que se paguen los salarios y aguinaldos de los sindicalizados.

"Quiero invitarlos, oaxaqueños y oaxaqueñas, para que evalúe qué tipo de autoridad quieren, las que dan la cara o los que se esconden", lo anterior luego de que el aún presidente municipal Oswaldo García Jarquín no ha participado en ninguna de las mesas de diálogo ni tampoco ha dado respondido a los trabajadores.