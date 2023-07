Tras queja de Gálvez, INE notificó por estrados a AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El Instituto Nacional Electoral (INE) realizó la notificación por estrados al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las medidas cautelares para que evite pronunciarse sobre el proceso electoral de 2024, tras la queja interpuesta por Xóchitl Gálvez.



La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE no pudo notificar a la Presidencia sobre estas medidas, ya que la Consejería Jurídica de la Presidencia emitió un acuerdo para tomar vacaciones del 14 al 31 de julio, por lo que rechazaron recibir la notificación, como lo adelantó El Universal.

"'No señor ya no le puedo dar acceso, ya que por el periodo vacacional no se encuentra nadie laborando en todo Palacio Nacional'; preguntando que si algún área está trabajando para ver si ellos pudieran recibirme la documentación, manifestando: ´ninguna área que tenga que ver con jurídico está laborando´, señala el oficio de la unidad sobre el intento de notificar a la Consejería Jurídica.

"Me comuniqué vía telefónica con Edgar Aguirre, quien es abogado de la consejería jurídica, a quien le comenté de la diligencia que notificación; manifestándome: 'sí entiendo, pero nosotros estamos de vacaciones y aún si van no los dejarán ingresar a Palacio porque se queda como área restringida, y aún si otra área estuviera trabajando, no te recibirían porque ahora todo es por oficialía de partes para más control y está cerrada", expone.

Por tanto, se realizó la notificación por estrados electrónicos del INE, a fin de que las partes involucradas se den por enteradas del acuerdo de las medidas cautelares.

De acuerdo al INE, "Estrados son los lugares públicos destinados en las oficinas de los órganos del Instituto Federal Electoral y en las Salas del Tribunal Electoral, para que sean colocadas las copias de los escritos de los medios de impugnación, de los terceros interesados y de los coadyuvantes, así como de los autos, acuerdos, resoluciones y sentencias que les recaigan, para su notificación y publicidad".