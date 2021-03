Tras revés en comisión, Salgado Macedonio revira al INE

El secretario general de Morena en Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña, afirmó que los aspirantes a la candidatura a la gubernatura de su partido no hicieron precampañas electorales, por lo que no procede la propuesta de acuerdo de la Comisión de Fiscalización del INE de cancelar la candidatura de Félix Salgado Macedonio.

Rodríguez Saldaña exigió al INE a conducirse con apego a los principios constitucionales rectores de la democracia en México y en Guerrero, y pidió no violentar la soberanía del pueblo.

En tanto, tras el anuncio de este miércoles, Félix Salgado Macedonio indicó que su partido no registró ante la autoridad electoral ningún proceso interno, sólo la "encuesta".

A través de sus redes sociales, el propio Macedonio escribió: "Ante la información difundida por diversos medios de comunicación referente a una supuesta omisión de actos y gastos de precampaña, es necesario aclarar que mi partido Morena nunca registró ante la autoridad electoral ningún proceso interno, más que el referente a la encuesta para definir a su Coordinador Estatal de los Comités de la Cuarta Transformación. Seguimos en la lucha. ¡Ánimo, hay toro!".

Proponen quitarle la candidatura

La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral propuso este miércoles el retiro de la candidatura a Félix Salgado Macedonio por Guerrero.

Y es que, explicó, el candidato por Morena presentó sus gastos de precampaña en cero, además de que lo hizo a destiempo.

Por ello es que la Comisión propondrá al Consejo General del INE el retiro de la candidatura, lo anterior, como sanción.

Cabe destacar que Salgado Macedonio ya perdió la candidatura por Morena en una ocasión, luego de que la Comisión Nacional de Honorabilidad y Justicia del partido optara popr reponer el proceso de selección del candidato en medio de las acusaciones de violación de las que fue objeto.

No obstante el guerrerense se hizo nuevamente de la opción para competir por la gubernatura, tras ganar la encuesta que realizó Morena y en la que se posicionó como el claro ganador, incluso en lo referente al respeto de los derechos de las mujeres.