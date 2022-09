Tras sismo acordonan edificios en CDMX al registrar daños y grietas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 19 (EL UNIVERSAL).- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que hasta el momento no hay daños mayores en la capital, pero se han cordonado cinco edificios, ya que se han presentado agrietamientos y caída de aplanados, principalmente en la alcaldía Cuauhtémoc.

"Informamos que hasta el momento no se reportan afectaciones graves en la Ciudad, de manera inmediata establecimos comunicación con el Presidente de la República para informarle de la Ciudad. Quiero informar que el 99.1 % de las alertas sísmicas funcionaron correctamente tanto en el simulacro como en el momento del sismo, fueron muy pocas las que no funcionaron", detalló en conferencia de prensa.

En ese sentido, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, reportó que hubo un lesionado en Magdalena Contreras por la caída de una barda, cinco crisis nerviosas, tres personas inconcientes en Miguel Hidalgo, Azcapotzalco y Cuauhtémoc, y que se reportaron daños a edificios por agrietamientos y corto circuito, además de caída de árboles y postes.

Respecto al daño de edificios, el secretario de Gobierno, Martí Batres, explicó que, no han terminado con la revisión de edificios, pero que han reportado agrietamientos en la calle de Argentina 8, Uruguay 75 y un problema con un techo en la colonia Daniel Garza.

"Son los puntos más particulares que tenemos hasta el momento, y los vamos a recibir para que se siga los protocolos correspondientes para que se verifique la magnitud que tienen estos daños".

La mandataria capitalina detalló que se han reportado fallas de luz en diversas colonias de la capital, pero que están esperando que en las siguientes horas se pueda restablecer.

Sí bien se había reportado una falla en la Línea 4 del Metro está ya fue restablecida y todas las líneas operan con normalidad.



Gobierno de la CDMX reporta funcionamiento del 99.1 % de los altavoces

Tras el Simulacro Nacional y el sismo de 7.7 grados que se registró este lunes, el titular del Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, Juan Manuel García Ortegón, informó que el 99.1 % de los 13 mil 860 altavoces que emite la alerta sísmica funcionaron correctamente.

"13 mil 737 operaron de manera correcta y 123 fueron los que no funcionaron, no hay una distribución geográfica, la principal causa es la falla eléctrica", informó en conferencia de prensa.

García Ortegón detalló que, la alerta sísmica sonó con alrededor de 80 segundos de antelación en los altavoces ubicados en la capital del país.

En ese sentido, el titulara de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), José Antonio Esteva Medina, recordó que, la alerta sísmica suena cuando son sismo en la costa del Pacífico y dependiendo la distancia suena la alerta, es decir que pueden ser hasta con 60 segundos de antelación.