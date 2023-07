Tras sismo de 5.2, Protección Civil de Guerrero no reporta daños

A-AA+

Luego de que la mañana de este domingo 16 de julio se reportara en Guerrero un sismo de intensidad de 5.2 a las 7:44 horas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección local informó que no se reportan afectaciones por el movimiento.

Mediante un tuit de Comunicación Social de esta localidad se detalló que no hay afectaciones reportadas al momento.

El sismo tuvo epicentro a 26 kilómetros al Oeste de Ciudad Altamirano, en la región de la Tierra Caliente.

Capitalinos se vieron sacudidos la mañana de este domingo, sin embargo, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) informó que no ameritó Alerta Sísmica porque la estimación de energía en los primeros segundos no superó los niveles preestablecidos.

Por su parte, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, informó que, por la baja aceleración del sismo, no ameritó la activación de la alerta sísmica y no se reportan daños.