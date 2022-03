Tras sismo, descartan afectaciones en Senado; Monreal resalta evacuación

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 3 (EL UNIVERSAL).- En el Senado de la República se realizan las revisiones y protocolos de revisión después del sismo de este jueves y se reportó que no se han detectado afectaciones en el inmueble de Insurgentes y Reforma.

Sobre la avenida, a un costado del Senado, cientos de trabajadores que bajaron de sus oficinas y sitios de trabajo, esperaron por más de media hora a que les dieran indicaciones para poder regresar.

Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, destacó la rápida evacuación del personal legislativo, trabajadores del recinto y senadores que se encontraban laborando cuando sonó la alerta sísmica.

"Espero que todas y todos se encuentren bien y que no haya afectaciones por lamentar. Realicemos los protocolos necesarios ante el sonido de la alerta sísmica", publicó en un video en sus redes sociales.

"Estamos preparados. Ojala no suceda nunca más un sismo de las magnitudes que hemos sufrido", indicó el coordinador de Morena quien agregó que todos los trabajadores del Senado salieron con orden, obedeciendo las indicaciones de Protección Civil.

Espero que todas y todos se encuentren bien y que no haya afectaciones por lamentar. Realicemos los protocolos necesarios ante el sonido de la alerta sísmica. pic.twitter.com/z9u8eK6IgR — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) March 3, 2022