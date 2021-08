Tras susto por explosión en alcaldía Benito Juárez, vecinos denuncian robos

Inquilinos del edificio donde se registró una exploción por acumulación de gas en la alcaldía Benito Juárez acusan ser víctimas de robos debido a que no les han permitido el acceso a sus domicilios.

Señalan que hasta el momento no han recibido la atención por parte de la aseguradora del inmueble.

"No he sabido absolutamente nada... no he podido entrar, mi departamento es el de arriba, el piso está abombado entonces ahí hay un tema, no he podido entrar y tengo miedo de que me hayan robado", dijo Sandra López.

"No nos han informado en nada. Nos dijeron que teníamos que levantar una denuncia", dijo otra de las afectadas.

Otros daminificados denunciaron que en su departamento faltan muchos objetos de valor pese a que su vivienda no fue de las más afectadas por la explosión.

"Sacamos lo esencial con lo que trabajamos... no encontramos lentes de cámara, nos quitaron el scooter, videojuegos", señaló Daniel.

También, Antonio, otro de los afectados dijo que también le robaron varios objetos de valor. "Todos los que entraron fueron los que nos robaron, vamos a denunciar, nos vamos a juntar entre todos los vecinos, me quitaron mi iPad y mi Nintendo. Capturé imágenes de mi departamento, fue de los menos dañados, tenía las cosas en orden y son esas cosas que desaparecieron", señaló Antonio.

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México permitió que los inquilinos afectados por la explosión en un edificio de la Benito Juárez ingresaran al inmueble para la recuperación de documentos y artículos personales.

La dependencia informó que permitió el ingreso con acompañamiento y todas las medidas de seguridad.

--"Mala instalación" de lavasecadora causó explosión en Benito Juárez: Santiago Taboada

El alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, informó que la explosión por acumulación de gas se debió "al mal instalado" de un equipo de lavado y secado en el departamento 307.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para el noticiero "Por la mañana" de Radio Fórmula, Taboada Cortina dio a conocer las causas que generaron la explosión en el edificio.

"Fue una acumulación de gas LP en el departamento 307, tiene que ver con un equipo al interior que estuvo mal instalado y que de una u otra manera generó la acumulación del gas durante cinco u ocho horas. Fue la mala instalación de un equipo de lavado y secado", dijo.

Santiago Taboada reveló que, de acuerdo con los peritajes preliminares, el edificio no sufrió daños estructurales, por lo que no deberá demolerse.

"En algunas de las revisiones preliminares que se hicieron ayer, solamente lo que tiene que ver con el 307 y el 207 tuvieron desprendimiento de una loza ligera. Este edificio tiene un método constructivo de columnas y trabes, por lo que obviamente todo el tema de cancelería, mampostería y vidrios sí tendrá que ser reparado", explicó el alcalde.